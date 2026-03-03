Рейтинг@Mail.ru
Что иранский старец Салман говорил о войне с США - РИА Новости, 03.03.2026
18:41 03.03.2026 (обновлено: 18:55 03.03.2026)
Что иранский старец Салман говорил о войне с США
Что иранский старец Салман говорил о войне с США - РИА Новости, 03.03.2026
Что иранский старец Салман говорил о войне с США
Его слова о будущем Ирана, России, Европы и всей планеты поразили даже скептиков своей точностью. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке предсказания... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:41:00+03:00
2026-03-03T18:55:00+03:00
Что иранский старец Салман говорил о войне с США

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Его слова о будущем Ирана, России, Европы и всей планеты поразили даже скептиков своей точностью. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке предсказания иранского провидца Салмана Салехигударза приобретают все больший вес.
Что же он предсказывал? Чего стоит опасаться всей планете в ближайшем будущем?

"Сами себя уничтожаем"

Салман Салехигударза — загадочный старец, живущий в горах иранской провинции Мазендеран. Он известен тем, что предсказывает будущее, общаясь с душами умерших и видя судьбы стран и людей.
Его предсказания часто сбываются с пугающей точностью. Например, в 2019 году он предупреждал о грядущих войнах и катаклизмах, а в 2020-м — о пробуждении вулканов, что подтвердилось извержением Тааль на Филиппинах.
"Все, что происходит на Земле, — все зависит от человеческих рук. Сами себя уничтожаем. Совсем скоро на Востоке проснутся вулканы. И это будет не Божья воля. Это будет реакция Земли на то, что мы здесь творим".

"Играет роль"

Салман Салехигударза неоднократно высказывался о Дональде Трампе, называя его непредсказуемым человеком. Он также предсказывал, что его политические решения приведут к большим неприятностям.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
"Этот человек очень хочет власть именно географически, то есть расширить свою географию", — не постеснялся в выражениях старец.
Двадцать восьмого февраля 2026 года Трамп подтвердил участие США в операции против Ирана, назвав ее "превентивным ударом" и заявив, что цель — "уничтожить угрозу США и всему миру со стороны иранского режима". Эти слова полностью соответствуют характеристике, данной Салманом.

"Ничего не добьется"

России провидец предрекал светлое будущее еще в 2020-м — правда, не без проблем. После периода экономической нестабильности страна станет самой сильной державой мира.
"Возвысится русская духовность. После двух лет (с 2022 года. — Прим. ред.) будет очень светлое будущее у России. Она станет очень сильной державой в мире, самой сильной. Многим странам будет большой честью дружить с Россией" — так должна сложиться судьба, согласно словам пророка.
Европе Салман предрекал совсем иное: ее ждут потоки беженцев, спровоцированные действиями США. О нынешних лидерах Европы он высказывался критически: например, Эммануэль Макрон, по его словам, нерешителен и быстро попадает под чужое влияние.
"Человек, сразу могу сказать, принимает решения только своими чувствами. И потом у него нет уверенности в том, правильно ли он сделал. Нерешительный. Амбициозный, но ничего не добьется в своей сфере", — делился старец.

"Умоются кровью"

Салман Салехигударза предупреждал, что Иран ждут серьезные испытания, связанные с внешними угрозами и внутренними потрясениями. Он говорил, что планета устала от человеческой скверны и будет отвечать на действия людей катаклизмами: извержениями вулканов, войнами и голодом.
"Люди становятся злыми, делают много зла для своего народа, начинают войны. Они это делают только из-за своего тщеславия" — так описал недалекое будущее Салман еще в 2019 году.
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
"Земля будет отвечать за поступки людей, которые умоются кровью. Прах — вот что нас всех может ждать. Все пойдет прахом, если человечество в конце концов не одумается", — пытался предостеречь старец.
Теперь, семь лет спустя, Израиль и США нанесли удары по Ирану, в результате которых погибли более 200 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи. Иран ответил ракетными обстрелами Израиля и американских баз, а также атаками на страны Персидского залива.
Пророчества Салмана Салехигударза, как и его предупреждения о будущем Ирана и планеты, сегодня звучат как призыв к осмыслению происходящего. В условиях разразившегося конфликта на Ближнем Востоке и глобальных вызовов его слова заставляют задуматься о том, что ждет человечество, если оно не изменит свой путь.
 
 
 
