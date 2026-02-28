https://ria.ru/20260228/iran-2077443697.html
КСИР заявил, что при атаках по базам США погибли и ранены 200 военных
КСИР заявил, что при атаках по базам США погибли и ранены 200 военных - РИА Новости, 28.02.2026
КСИР заявил, что при атаках по базам США погибли и ранены 200 военных
Тегеран поразил не менее 200 американских военных при ракетных ударах по базам США на Ближнем Востоке, заявил КСИР Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенная школа на юге Ирана, где погибли ученики
Число погибших учеников школы в результате удара на юге Ирана возросло до 40, еще 48 пострадали, передает агентство Mehr. Кадры с места трагедии публикуют в соцсетях.
2026-02-28T15:49
true
PT0M15S
Первые кадры операции ЦАХАЛ против Ирана
ЦАХАЛ опубликовал первые кадры операции против Ирана.
Заявлено, что в рамках операции «Ревущий Лев» израильская армия поразила сотни иранских военных объектов, включая пусковые установки ракет в западном Иране.
2026-02-28T15:49
true
PT0M14S
КСИР заявил, что при атаках по базам США погибли и ранены 200 военных
Иран заявил, что при ударах по базам США погибли и ранены около 200 военных ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Тегеран поразил не менее 200 американских военных при ракетных ударах по базам США на Ближнем Востоке, заявил КСИР Ирана.
"Погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военнослужащих", — цитирует заявление корпуса госагентство
Tasnim
.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Там также утверждают, что часть американских и израильских снарядов не достигли целей, упав в пустынных и городских районах
Ирака
и стран Персидского залива.
Сегодня США и
Израиль
нанесли серию ударов по иранским объектам, в том числе в Тегеране. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Иран
в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на
Ближнем Востоке
.
Российский МИД назвал атаку США и Израиля на Иран безрассудным шагом
, потребовав немедленно вернуть ситуацию в мирное русло.
Министр иностранных дел
Сергей Лавров
в разговоре с иранским коллегой
Аббасом Аракчи
осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение. Он подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки.
Глава Белого дома отмечал, что если ограниченный удар по военным целям не возымеет эффекта, Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов.