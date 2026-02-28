"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские Вооруженные силы наносят удары по Ирану. Операцию ожидали давно и, судя по заявлениям из Вашингтона, ее действительно несколько раз переносили. Но теперь пути назад нет. Дональд Трамп обещает беспрецедентные меры. По традиции к США присоединился Израиль.

Причины операции, цели США и последствия

По данным источников CNN, операция должна была начаться еще на прошлой неделе. В последний момент Трамп дал очередную отсрочку — для заключения некой сделки с Тегераном . В то же время главный ближневосточный союзник США Израиль , месяцами убеждал Белый дом в необходимости ударов. И, видимо, убедил.

Вчера, 27 февраля, президент Соединенных Штатов говорил, что не принял окончательного решения. Сегодня израильские власти сообщили, что нанесли по Ирану "превентивный удар".

Американский чиновник, знакомый с ходом операции, подтвердил агентству Associated Press участие США в этих атаках. В Reuters со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Израиля отметили, что операция в Иране координировалась с Вашингтоном.

Удары нанесли по нескольким районам страны, в том числе по столице — там поднимаются клубы дыма. Иран закрыл воздушное пространство. Войска и системы ПВО и ПРО были приведены в состояние боевой готовности заранее.

Корреспонденты зарубежных СМИ сообщают о длинных очередях на автозаправочных станциях Тегерана — многие пытаются покинуть город. Неназванный иранский чиновник, беседовавший с Reuters, уточнил, что атакам подверглись несколько министерств на юге столицы. Также говорят о двух взрывах в районе резиденции президента и офисов Совета национальной безопасности. Сколько жертв, пока не известно. На места выехали машины скорой помощи.

Под удары попали и офисы верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи . Иранские источники утверждают, что он не в Тегеране, а в безопасном месте.

Ответ Ирана: "сокрушительный удар" по Израилю и базам США

Вскоре и Трамп объяснил, что началась крупномасштабная боевая операция в Иране. Ее назвали "Эпическая ярость".

По словам президента, причина в том, что Тегеран пытался восстановить ядерную программу.

"Сложите оружие — или вас ждет верная смерть", — обратился Трамп к Корпусу стражей исламской революции (КСИР — главная опора иранского режима).

© REUTERS / Majid Asgaripour Обстановка в Тегеране после израильского удара © REUTERS / Majid Asgaripour Обстановка в Тегеране после израильского удара

Он также обвинил Тегеран в разработке баллистических ракет большой дальности, представляющих угрозу для США и других стран, в первую очередь Израиля. По его словам, Штаты "сровняют с землей ракетную промышленность" Ирана.

И это еще не все. "Мы обеспечим, чтобы террористические марионетки региона больше не могли дестабилизировать его или мир, атаковать наши войска, использовать свои самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных ранений и убийств тысяч и тысяч людей, включая многих американцев. И мы обеспечим, чтобы Иран не получил ядерное оружие", — заверил Трамп.

Иранские официальные лица пообещали "сокрушительный ответ". "Мы вас предупреждали, но теперь вы встали на путь, который вам неподвластен", — написал, в частности, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Ибрагим Азизи. Уже запустили "шквал ракет" в сторону Израиля, отметил Нетаньяху. Он, в свою очередь, в обращении к нации выразил надежду на то, что нынешняя операция приведет к краху режима в Тегеране.

Как бомбили в 2025 году: операция "Ночной молот" и удары по Фордо

В июне 2025-го США фактически вмешались в двенадцатидневный ирано-израильский конфликт. Та операция называлась "Ночной молот". Авиационные противобункерные бомбы GBU-57 и ракеты Tomahawk поразили подземный завод по обогащению урана Фордо, а также ядерные объекты в Натанзе и центр Исфахана.

В ответ Иран ударил по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Трамп тогда объявил: все цели уничтожены, иранская ядерная программа отброшена на годы назад и не подлежит восстановлению. Однако в Тегеране признали лишь серьезные повреждения.

В Вашингтоне практически сразу дали понять: если Иран откажется от дипломатии, то бомбардировки повторятся, но с более разрушительной силой. В то же время Трамп говорил, что не хочет смены власти в Тегеране, так как это был бы "общий хаос".

Нынешнее обострение формально связано с иранскими протестами в декабре 2025 года. Трамп поддержал митингующих. Белый дом вновь сыпал угрозами, требуя заключить "справедливую и равноправную" ядерную сделку.

Пентагон отправил в регион военные корабли во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривал варианты точечной атаки на службы безопасности и органы власти для создания условий "смены режима".

"Пришло время искать новое руководство в Иране", — заявил он в январе.

В Тегеране твердили: никаких планов по созданию ядерного оружия не было и нет. Не помогло.

Сценарии развития: Ормузский пролив, хуситы и риск большой войны

Опрошенные РИА Новости эксперты не берутся предсказать результаты американо-израильской операции.

"Она может закончиться в течение суток или спустя несколько недель, — рассуждает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк. — Вероятны удары по ядерным объектам и центрам принятия решений, даже рейд вглубь иранской территории. Впрочем, последнее слишком рискованно для США. Затяжной кровопролитный конфликт Трампу совсем не нужен".

Чем бы ни закончилось нынешнее столкновение, президент США в любой момент может заявить о победе и отдать приказ к отступлению, отмечает политолог.

© AP Photo / Mahmoud Illean Перехват ракеты, выпущенной с территории Ирана © AP Photo / Mahmoud Illean Перехват ракеты, выпущенной с территории Ирана

В то же время ставка на внутреннее недовольство и массовые беспорядки едва ли себя оправдает, добавляет собеседник РИА Новости. Американские и израильские удары, скорее всего, сплотят иранцев. Так уже было в том же 2025 году.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский видит несколько вариантов дальнейшего развития событий.

"Протесты в Иране придают нынешней ситуации совсем иной характер, чем в 2025-м, — считает он. — Неспроста и Трамп напрямую обращался к демонстрантам в надежде сподвигнуть их на свержение режима. Но, опять же, существуют разные точки зрения: послужит ли эта агрессия триггером для того, чтобы иранская оппозиция встала на дыбы, или же, наоборот, окажется консолидирующим фактором. Все-таки национальная гордость персов, других народов Ирана играет важную роль в таких обстоятельствах".

"Все может свестись к ракетно-бомбовой дуэли по образцу 2025-го, но очень сомневаюсь, что эффективность этих ударов выйдет далеко за пределы пропагандистского эффекта и нанесет реальный ущерб, — продолжает Яшлавский. — Что я практически исключаю, так это широкомасштабную сухопутную операцию. Но США и Израиль способны использовать отдельные диверсионные группы на земле. Достаточно вспомнить январский захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро . История еще свежа, и американцы не зря ею постоянно хвастаются".

Что касается тегеранских властей, то и у них есть опции.

"Например, попытаться перекрыть Ормузский пролив . Конечно, возникают вопросы. Будет ли это перекрытие действенным? Удастся ли это вообще? А если да, то не ударит ли по самому Ирану такая вот акция? Ну и, безусловно, возможны действия йеменских хуситов в знак солидарности с Тегераном — против коммерческого судоходства в Красном море . Наконец, американцы демонстрацией силы так или иначе вынудят иранское руководство пойти на уступки", — рассуждает собеседник РИА Новости.