Биография верховного лидера Ирана Али Хаменеи

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщило государственное телевидение Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, он был убит в своем офисе в субботу утром.

Ниже приводится биографическая справка.

Детство и семья

Высший руководитель Исламской республики Иран аятолла Сайед Али Хосейни Хаменеи (Sayyid Ali Hoseyni Khamenei) родился 17 июля 1939 года (24 тира 1318 года по иранскому календарю) в иранском городе Мешхеде в семье представителей шиитского духовенства.

В 1964 году окончил Кумскую богословскую семинарию, в 1964-1968 годах продолжил изучение религиозных наук в Богословской семинарии Мешхеда. Во время учебы занимался преподавательской деятельностью.

Начало политической карьеры

В Куме Хаменеи познакомился с аятоллой (титул шиитских богословов) Рухоллой Хомейни. Взгляды Хомейни оказали сильное влияние на Али, он начал активную деятельность против антиисламской и проамериканской политики правившего тогда шаха Мохаммада Резы Пехлеви.

В 1964 году Хомейни был выслан из Ирана, а Али Хаменеи был арестован службой безопасности САВАК в Бирдженде, однако вскоре был отпущен и вновь вернулся в Мешхед.

С 1963 года до 1975 года Хаменеи попадал в тюрьму еще пять раз, проведя в заключении в общей сложности несколько месяцев.

В 1977 году Хаменеи был отправлен в ссылку в Ираншахр.

Вернувшись из ссылки в 1978 году, в начальный период иранской революции, он вместе с несколькими соратниками возглавил исламское антишахское движение в Хорасане.

Был избран членом правительства Исламской Республики Иран (ИРИ), являлся представителем революционного командования в Вооруженных силах Ирана, был одним из руководителей Революционной гвардии (Стражей Исламской революции).

После победы Исламской революции в 1979 году имам Хомейни назначил Али Хаменеи руководителем пятничной молитвы в Тегеране

В 1980 году Хаменеи был избран членом Исламского консультативного собрания от Тегерана. После создания в Иране Высшего совета обороны вошел в него как представитель имама Хомейни.

Али Хаменеи был одним из основателей Исламской республиканской партии Ирана, в которой занял пост генерального секретаря.

В сентябре 1981 года он был избран третьим президентом ИРИ, получив на выборах 95% голосов. В 1985 году был переизбран на этот пост сроком на четыре года.

Как стал верховным лидером Ирана

Четвертого июня 1989 года, после смерти аятоллы Хомейни, съезд иранских богословов избрал аятоллу Хаменеи "вождем исламской революции в Иране". С 1994 года его авторитет как религиозного деятеля был признан шиитскими богословами разных стран мира.

Аятолла Хаменеи владел арабским, турецким и английским языками. Являлся переводчиком и автором многочисленных книг по исламу и истории.

Был женат, у него было шесть детей.

Убийство

Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года при ударе по его резиденции во время операции США Израиля против Ирана. В офисе президента Ирана заявили, что его гибель не останется без ответа. По всей исламской республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Как передает агентство Fars со ссылкой на источник, жертвами атак также стали дочь, зять, внука и невестка верховного лидера ИРИ. Его обязанности временно будут выполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Ирана, сообщило IRNA.