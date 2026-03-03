Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Юту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
08:43 03.03.2026
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Юту" в матче НБА
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Юту" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
спорт, солт-лейк-сити, никола йокич, денвер наггетс, юта джаз, вашингтон уизардс, нба
Баскетбол, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Юта Джаз, Вашингтон Уизардс, НБА
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Юту" в матче НБА

Дабл-дабл Йокича и 45 очков Мюррэя помогли "Денверу" обыграть "Юту" в матче НБА

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 128:125 (33:34, 33:33, 34:26, 28:32) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй из "Денвера", на счету которого 45 очков. Его партнер по команде Никола Йокич оформил дабл-дабл (22 очка, 12 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Кейонте Джордж (36).
"Денвер" с 38 победами при 24 поражениях занимает пятое место в таблице Западной конференции, "Юта" (18-43)) идет на предпоследней, 14-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Хьюстон Рокетс" - 118:123;
"Милуоки Бакс" - "Бостон Селтикс" - 81:108;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 101:114.
Баскетболист клуба Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
НБА назвала лучших игроков недели
БаскетболСпортСолт-Лейк-СитиНикола ЙокичДенвер НаггетсЮта ДжазВашингтон УизардсНБА
 
