Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самым высоким уровнем закредитованности - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/uroven-2077752066.html
Названы регионы с самым высоким уровнем закредитованности
Названы регионы с самым высоким уровнем закредитованности - РИА Новости, 02.03.2026
Названы регионы с самым высоким уровнем закредитованности
Самым закредитованным регионом России в начале 2026 года стала Тува, где каждый житель в среднем должен банкам больше миллиона рублей, этот показатель выше... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:08:00+03:00
2026-03-02T00:08:00+03:00
россия
республика калмыкия
республика крым
федеральная служба государственной статистики (росстат)
риа рейтинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070508819_0:34:2959:1698_1920x0_80_0_0_056582cadcf6b5593573ce6f1ca57429.jpg
https://ria.ru/20260302/reyting-2077669983.html
https://ria.ru/20260225/rets-2076654227.html
https://ria.ru/20260209/kredit-2073096527.html
https://ria.ru/20260206/kredit-2072584618.html
https://ria.ru/20260127/kredit-2070444475.html
https://ria.ru/20260205/kredit-2072345492.html
россия
республика калмыкия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070508819_162:0:2738:1932_1920x0_80_0_0_49c86cb8e011f1249506a60888a362a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика калмыкия, республика крым, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг
Россия, Республика Калмыкия, Республика Крым, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РИА Рейтинг
Названы регионы с самым высоким уровнем закредитованности

Самый высокий уровень закредитованности в Туве и Калмыкии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Самым закредитованным регионом России в начале 2026 года стала Тува, где каждый житель в среднем должен банкам больше миллиона рублей, этот показатель выше примерно в 20 раз, чем в лидирующей в рейтинге Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости.

Рост задолженности

Рейтингу регионов по закредитованности населения
Рейтингу российских регионов по закредитованности населения
00:00
В России объем задолженности по кредитам населения перед банками в 2025 году вырос на 3% и по итогам года составил 36 триллионов рублей. При этом более низкие темпы прироста задолженности физических лиц последний раз были в 2016 году, когда объем кредитов вырос немногим более чем на 1%. Также для сравнения, задолженность по кредитам населения перед банками в 2016 году составляла чуть менее 11 триллионов рублей – таким образом, за последние девять лет задолженность утроилась. В расчёте на одного экономически активного жителя среднедушевой долг в 2025 году составил 473 тысячи рублей (+14 тысяч за год).
Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили девятый ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с закредитованностью населения в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение задолженности по кредитам к зарплате изменяется в диапазоне от 12% до 140%.

Как считали рейтинг

Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и зарплаты за 12 месяцев. Объём кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — из данных Росстата. Годовая зарплата рассчитывалась в среднем за 12 месяцев, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года, а численность экономически активного населения в среднем с 1 января 2025 года по 1 декабря 2025 года. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 января 2026 года. В расчётах зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.
Логотип Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"
25 февраля, 14:50

Самая низкая закредитованность на юге

В верхней части рейтинга (среди регионов с низкой закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие территории Юга России. Лидером рейтинга стала Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется всего 12%. Долговая нагрузка в этом регионе за прошедший год снизилась на 3,5 процентных пункта.
Вторую и третью позиции в текущем рейтинге занимают Дагестан и Чечня с результатом 25,3% у каждого из регионов. На четвертом и пятом местах находятся Чукотский автономный округ и Москва, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 31,8% и 31,9% соответственно. Таким образом, несмотря на дороговизну жизни в столице и очень высокие цены на недвижимость, москвичи достаточно умеренно берут кредиты и в основном предпочитают тратить без привлечения заемных ресурсов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
9 февраля, 03:35
Кроме того, относительно низкий уровень задолженности к зарплате зафиксирован в Крыму (32%), Магаданской области (33,1%), Севастополе (33,9%) соответственно. Замыкает группу регионов с соотношением задолженности и зарплаты ниже 35% Ненецкий автономный округ (34,5%).

Высокая закредитованность

Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах РФ: в Туве и Калмыкии. Индикатор долговой нагрузки у Тувы находится на зашкаливающем уровне 139% (годом ранее было 152%), а у Калмыкии – 120%. Несмотря на значительный отрыв от регионов, занимающих последние два места, достаточно высокая закредитованность зафиксирована в Адыгее, Тюменской области, Удмуртии и Башкортостане. У этих четырех регионов отношение задолженности к зарплате находится в диапазоне 70%-80%.
В 2025 году в шести регионах отношение долга к зарплате превышает 70%, а еще в 19 регионах этот показатель составил более 60%. Для сравнения в предыдущем исследовании количество регионов с существенной закредитованностью было больше – уровень закредитованности выше 70% тогда был у 13 регионов, а 60% и более еще у 36 регионов. Таким образом, в 2025 году ситуация в части закредитованности населения стала более благоприятной, отмечают эксперты.

Абсолютный размер задолженности

Согласно результатам исследования, в среднем по России средний объем задолженности по банковским кредитам на одного экономически активного жителя составляет 473 тысячи рублей. По абсолютному размеру кредитной задолженности на человека лидирует Тува. В этом регионе средняя кредитная задолженность экономически активного жителя составляет 1,08 миллиона рублей. Эксперты отдельно отмечают, что еще в начале 2023 года задолженность в Туве составляла 530 тысяч рублей, то есть она почти удвоилась за довольно короткий срок.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе
6 февраля, 02:17
Вторым по абсолютному размеру среднего долга перед банками является Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 835 тысяч рублей. На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 797, 744 и 709 тысяч рублей, соответственно.
В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного экономически активного жителя также вошли: Чукотский автономный округ, Калмыкия, Сахалинская, Московская и Магаданская области. В этих регионах объем среднедушевой задолженности варьируется в диапазоне от 703 до 606 тысяч рублей. Москва, занимает 11-е место по абсолютному объему банковских кредитов в среднем на одного человека, с объемом задолженности в 600 тысяч рублей на человека, а Санкт-Петербург расположился на 13-й строчке по этому показателю (590 тысяч рублей).
Низкий уровень задолженности населения перед банками отмечается преимущественно в южных регионах. Так, в Ингушетии объем банковских кредитов на одного экономически активного жителя составляет 54 тысячи рублей, что примерно в 20 раз меньше, чем у Тувы. Второе и третье места у Чечни и у Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 122 и 130 тысяч рублей соответственно.

Задолженность выросла в 57 регионах

В 2025 году задолженность населения по банковским кредитам выросла в 57 регионах России, хотя в предыдущие восемь лет (за исключением 2024 года) прирост наблюдался во всех регионах. В 2024 году снижение наблюдалось в трех регионах. Эксперты отмечают, что рост задолженности в основном обеспечивался ипотечными кредитами. На фоне стагнации потребительского кредитования доля ипотечного кредитования в структуре розничного кредитования выросла с 55% в 2024 году до 58% в текущем исследовании.
Вывеска о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
27 января, 02:17
Наибольший прирост задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Калмыкии, где задолженность по итогам 2025 года выросла на 77 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой, доля ипотеки за год выросла с 55% до 62%. Ленинградская область стала вторым регионом по темпам прироста ссудной задолженности на экономически активного жителя – +64 тысячи рублей.
На третьем, четвертом и пятом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Тюменская область, Бурятия и Крым, здесь задолженность перед банками в 2025 году увеличилась на 52, 48 и 46 тысяч рублей, соответственно. В целом же прирост более 30 тысяч рублей наблюдался в 14 регионах. Быстрее всего росли долги в регионах в основном, где они и так уже высокие.
Вместе с тем снижение задолженности наблюдалось в 29 регионах, а лидером по снижению стала Магаданская область (-44 тысячи рублей). Второе место по снижению задолженности занимает Коми, а объем задолженности здесь снизился на 18 тысяч рублей. Снижением долговой нагрузки в диапазоне чуть более 10 тысяч рублей в среднем на одного человека также характеризовались: Кемеровская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Карелия, Мурманская область, Чечня и Северная Осетия.
В процентном отношении прирост задолженности более чем на 20% наблюдался в двух регионах, в двух более 10% и еще в 10 регионах более 5%. Наибольший прирост в 2025 году продемонстрировала Республика Крым, где ссудная задолженность в 2025 году выросла почти на 28,5%. Вторым регионом по приросту задолженности стал Севастополь, а прирост здесь за год составил 25%. Замыкает первую тройку регионов по приросту задолженности Ленинградская область с результатом +14%.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В ГД предложили предоставить отечественным предприятиям целевой кредит
5 февраля, 01:47
 
РоссияРеспублика КалмыкияРеспублика КрымФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РИА Рейтинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала