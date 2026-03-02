Рейтинг@Mail.ru
23:24 02.03.2026 (обновлено: 23:32 02.03.2026)
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала"
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала"
спорт, игорь ларионов, карло анчелотти, реал мадрид, ска (санкт-петербург), барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), чемпионат испании по футболу
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Карло Анчелотти, Реал Мадрид, СКА (Санкт-Петербург), Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Чемпионат Испании по футболу
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала"

© Фото : Пресс-служба "Торпедо"Главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов
Главный тренер ХК Торпедо Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Торпедо"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов попросил журналистов оперативно начать пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против астанинского "Барыса" из-за скорого начала матча мадридского "Реала" в чемпионате Испании по футболу.
В понедельник СКА на домашнем льду разгромил "Барыс" со счетом 7:0. В этот день "Реал" принимает "Хетафе" в рамках 26-го тура Ла Лиги. Встреча стартовала в 23:00 по московскому времени.
Заходя в пресс-центр, Ларионов сказал: "Вижу улыбки на лицах людей. Давайте, поехали. Сейчас "Реал" будет играть через 40 минут".
В августе 2023 года, во время работы в нижегородском "Торпедо", Ларионов на пресс-конференции признался в любви к футболу. 6 июня 2025 года, спустя четыре дня после назначения на должность в СКА, он заявил, что хотел бы быть похожим на итальянца Карло Анчелотти, который ранее возглавлял "Реал".
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Сушинский призвал СКА оставить Ларионова на посту главного тренера
2 февраля, 16:36
 
ХоккейСпортИгорь ЛарионовКарло АнчелоттиРеал МадридСКА (Санкт-Петербург)БарысКХЛ 2025-2026Чемпионат Испании по футболу
 
