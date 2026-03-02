https://ria.ru/20260302/larionov-2078044958.html
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала"
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала" - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала"
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов попросил журналистов оперативно начать пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата Континентальной... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T23:24:00+03:00
2026-03-02T23:24:00+03:00
2026-03-02T23:32:00+03:00
хоккей
спорт
игорь ларионов
карло анчелотти
реал мадрид
ска (санкт-петербург)
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902782403_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c7f679ea2dbd1c82a17683cfb13b3ce.jpg
https://ria.ru/20260202/larionov-2071753504.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902782403_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_0bb2432c75f9873d959960f57c2891a4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, игорь ларионов, карло анчелотти, реал мадрид, ска (санкт-петербург), барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), чемпионат испании по футболу
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Карло Анчелотти, Реал Мадрид, СКА (Санкт-Петербург), Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Чемпионат Испании по футболу
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала"
Тренер СКА Ларионов попросил быстрее начать пресс-конференцию из-за игры "Реала"