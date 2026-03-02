В "Динамо" не стали называть ожидаемое место по итогам сезона РПЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев в разговоре с РИА Новости не стал называть ожидаемое место команды по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Динамо" в воскресенье дома разгромило самарские "Крылья Советов" (4:0) в первом матче РПЛ после зимней паузы. После 19 игр "бело-голубые" занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отставание от призовой тройки составляет 16 очков.

« "Могу сказать, что главное - это Кубок", - сказал Ивлев.

Вместе с тем председатель совета директоров "Динамо" уклонился от ответа на вопрос о том, при каком месте в таблице по итогам чемпионата он бы назвал результат сезона в РПЛ удовлетворительным.

Ранее член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин заявлял журналистам, что единственной задачей команды в текущем сезоне является завоевание Кубка России.