Стали известны судейские назначения на Кубок России
Футбол
 
20:15 02.03.2026
Стали известны судейские назначения на Кубок России
Стали известны судейские назначения на Кубок России
Судейская бригада Ивана Абросимова обслужит московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России, сообщается на РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Абросимов рассудит "Динамо" и "Спартак" в матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Судейская бригада Ивана Абросимова обслужит московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 5 марта на арене "Динамо" и начнется в 20:45 по московскому времени.
Кубок России по футболу
05 марта 2026 • начало в 20:45
Матч не начался
Динамо Москва
:
Спартак Москва
Помогать Абросимову будут Кирилл Большаков и Максим Белокур, резервным судьей выступит Станислав Матвеев. За систему VAR будут отвечать Павел Шадыханов и Анатолий Жабченко.
Остальные назначения Кубка России:
Путь РПЛ:
4 марта, среда
ЦСКА (Москва) - "Краснодар" - Алексей Сухой (VAR - Артур Федоров);
Путь регионов, 1/4 финала:
3 марта, вторник
"Балтика" (Калининград) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - Инал Танашев (Сергей Карасев);
4 марта, среда
"Ростов" - "Динамо" (Махачкала) - Владимир Москалев (Ян Бобровский);
"Крылья Советов" (Самара) - "Оренбург" - Сергей Чебан (Сергей Иванов);
5 марта, четверг
"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - Кирилл Левников (Сергей Цыганок).
