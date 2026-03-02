Стали известны судейские назначения на Кубок России

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Судейская бригада Ивана Абросимова обслужит московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 5 марта на арене "Динамо" и начнется в 20:45 по московскому времени.