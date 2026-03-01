https://ria.ru/20260301/roys-2077563847.html
Марко Ройс продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
"Лос-Анджелес Гэлакси" продлил контракт с немецким полузащитником Марко Ройсом, сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
