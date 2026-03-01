Рейтинг@Mail.ru
Марко Ройс продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
Футбол
 
01:38 01.03.2026
Марко Ройс продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
"Лос-Анджелес Гэлакси" продлил контракт с немецким полузащитником Марко Ройсом, сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Гэлакси" продлил контракт с немецким полузащитником Марко Ройсом, сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано до конца 2027 года.
Ройс перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" летом 2024 года. За это время спортсмен сыграл 42 матча и забил девять мячей за клуб, а также стал с командой чемпионом MLS. С 2012 года спортсмен выступал за дортмундскую "Боруссию", с которой он выиграл два Кубка и три Суперкубка Германии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов. В активе игрока 48 матчей и 15 голов за сборную Германии.
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти
Футбол Спорт Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси Боруссия (Дортмунд) Major League Soccer 2025
 
