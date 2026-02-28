Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" на последних минутах вырвал победу в матче с аутсайдером Серии А
Футбол
 
22:23 28.02.2026 (обновлено: 23:19 28.02.2026)
"Наполи" на последних минутах вырвал победу в матче с аутсайдером Серии А
"Наполи" на последних минутах вырвал победу в матче с аутсайдером Серии А - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Наполи" на последних минутах вырвал победу в матче с аутсайдером Серии А
"Наполи" победил "Верону" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T22:23:00+03:00
2026-02-28T23:19:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
ромелу лукаку
жан-даниэль акпа-акпро
комо
верона
наполи
https://ria.ru/20260228/gol-2077537174.html
Новости
"Наполи" на последних минутах вырвал победу в матче с аутсайдером Серии А

Гол Лукаку принес "Наполи" победу в концовке матча против "Вероны"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Наполи" победил "Верону" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
28 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Верона
1 : 2
Наполи
65‎’‎ • Жан-Даниел Акпа-Акпро
02‎’‎ • Расмус Хойлунд
(Антонио Вергара)
90‎’‎ • Ромелу Лукаку
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Вероне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличился Расмус Хёйлунд (2-я минута) и Ромелу Лукаку (90+6). В составе хозяев гол забил Жан-Даниэль Акпа-Акпро (65).
"Наполи" с 53 очками занимает третье место в таблице Серии А. "Верона" (15 очков) идет в зоне вылета, располагаясь на последней, 20-й строчке.
В другом матче дня "Комо" победил на своем поле "Лечче" (3:1).
Заголовок открываемого материала