https://ria.ru/20260228/gol-2077537174.html
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Лидс Юнайтед" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T22:36:00+03:00
2026-02-28T22:36:00+03:00
2026-02-28T23:20:00+03:00
футбол
спорт
хосеп гвардиола
английская премьер-лига (апл)
эрлинг холанд
манчестер сити
лидс юнайтед
арсенал (лондон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069169861_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_805f2262fef44cfe752e4f17374900dd.jpg
https://ria.ru/20260228/napoli-2077534821.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069169861_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_96a7108c26729c219af770a573ad162d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хосеп гвардиола, английская премьер-лига (апл), эрлинг холанд, манчестер сити, лидс юнайтед, арсенал (лондон)
Футбол, Спорт, Хосеп Гвардиола, Английская премьер-лига (АПЛ), Эрлинг Холанд, Манчестер Сити, Лидс Юнайтед, Арсенал (Лондон)
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в чемпионате Англии по футболу