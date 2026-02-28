Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ
Футбол
Футбол
 
22:36 28.02.2026 (обновлено: 23:20 28.02.2026)
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Лидс Юнайтед" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026
Новости
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ

"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в чемпионате Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Сити"
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Манчестер Сити". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Лидс Юнайтед" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
28 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Лидс
0 : 1
Манчестер Сити
45‎’‎ • Антуан Семеньо
(Раян Айт-Нури)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лидсе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На второй добавленной к первому тайму минуте отличился Антуан Семеньо.
Лидирующий в бомбардирской гонке с 22 мячами нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не вошел в заявку на матч. Как сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, форвард получил небольшую травму на тренировке перед игрой.
"Манчестер Сити" набрал 59 очков и занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда на два очка отстает от лондонского "Арсенала". "Лидс" (31 очко) занимает 15-е место.
В следующем матче "Манчестер Сити" 4 марта примет "Ноттингем Форест". "Лидс" днем ранее дома сыграет с "Сандерлендом".
Футбол Хосеп Гвардиола АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лидс Юнайтед Арсенал (Лондон)
 
