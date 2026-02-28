Рейтинг@Mail.ru
"Борнмут" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:47 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/angliya-2077479503.html
"Борнмут" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче АПЛ
"Борнмут" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Борнмут" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче АПЛ
"Борнмут" дома сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T17:47:00+03:00
2026-02-28T17:47:00+03:00
футбол
борнмут
сандерленд
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077479138_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2856b5fb89332540f665b5e7c2e0c135.jpg
https://ria.ru/20260227/liverpul-2077177841.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077479138_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d72cfe761c3e1ef1459b7d459c9819a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
борнмут, сандерленд, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Борнмут, Сандерленд, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Борнмут" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче АПЛ

"Борнмут" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче чемпионата Англии по футболу

© Фото : Соцсети ФК "Борнмут" Футболисты клуба "Борнмут" Райан и Эванилсон
Футболисты клуба Борнмут Райан и Эванилсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Соцсети ФК "Борнмут"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Борнмут" дома сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в субботу в Борнмуте и завершилась со счетом 1:1. "Сандерленд" вел в счете после первого тайма, когда мяч забил Элиэзер Майенда (18-я минута). Хозяев от поражения спас Эванилсон (63).
"Борнмут" (39 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Сандерленд" (37) располагается на 11-й строчке.
В 29-м туре "Борнмут" примет "Брентфорд", а "Сандерленд" на выезде сыграет с "Лидсом". Обе встречи состоятся 3 марта.
Болельщики Ливерпуля - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов
27 февраля, 14:51
 
ФутболБорнмутСандерлендАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала