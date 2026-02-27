Рейтинг@Mail.ru
Удар возмездия по ВСУ: какие цели поразили российские войска - РИА Новости, 27.02.2026
17:12 27.02.2026
Удар возмездия по ВСУ: какие цели поразили российские войска
Не заставили себя ждать: ВС России обрушили на неонацистов огненный град, стерли с лица земли поставки НАТО и отомстили за атаки на гражданские объекты... РИА Новости, 27.02.2026
Удар возмездия по ВСУ: какие цели поразили российские войска

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Не заставили себя ждать: ВС России обрушили на неонацистов огненный град, стерли с лица земли поставки НАТО и отомстили за атаки на гражданские объекты. Подробности операции — в материале РИА Новости.

Кладбище неонацистов

Противник за неделю потерял более 2205 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск "Восток", сообщило Министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, девять артиллерийских орудий", — отметили в Минобороны России.
Поражение было нанесено формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
Броня не спасла

Российские войска нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и местам хранения беспилотников, сообщило Минобороны России.
"Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также ПВД украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", — говорится в сводке.
В результате ударов уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, бронетранспортер "Буцефал", три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашина Defender производства Великобритании, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля.

"Юг" и "Север" громят противника

Российская Южная группировка войск уничтожила в течение минувших суток 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра этой группировки Евгений Третьяков.
"Войсками беспилотных систем были уничтожены 15 антенн связи и управления, семь наземных робототехнических комплексов, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также 25 блиндажей и укрытий с живой силой противника", — сказал Третьяков.
В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых добавил, что группировка выявила и уничтожила три станции спутниковой связи Starlink, 26 пунктов управления беспилотниками, четыре антенны связи, 59 дронов самолетного типа, а также 16 тяжелых боевых квадрокоптеров R18.
Огненная ночь

Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Цели были обнаружены средствами воздушной разведки. Координаты оперативно передали командованию. На кадрах расчет боевой машины РСЗО "Торнадо-С" в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника", — говорится в сообщении военного ведомства.
РСЗО "Торнадо-С" оборудована современной компьютеризованной системой, навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет наносить еще более точные удары, подчеркнули в Минобороны РФ.

"Скальпель" кромсает ВСУ

Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем.
Дроноводы новороссийских десантников группировки "Днепр" уничтожили танк и САУ "Богдана" ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Расчеты БПЛА группировки "Центр" протаранили вражеские беспилотники с системой Starlink на Красноармейском направлении.
Операторы БПЛА Южной группировки войск разнесли склад ГСМ противника на окраине населенного пункта Константиновка.
Военнослужащие расчетов БПЛА группировки "Восток" ликвидировали реактивную систему залпового огня ВСУ в Днепропетровской области.
А дроноводы батальона ивановского гвардейского соединения ВДВ ударили по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ в Херсонской области, применив барражирующий боеприпас "Скальпель" и тяжелый ударный БПЛА с антенным модулем "Комета", сообщает МО.
Таким образом, российская армия продолжает наносить точные удары по противнику, неуклонно приближая выполнение всех планов СВО.
 
 
 
