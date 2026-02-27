https://ria.ru/20260227/vostok-2077113678.html
ВСУ потеряли более 2205 военных в зоне войск "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 2205 военных в зоне войск "Востока" за неделю - РИА Новости, 27.02.2026
ВСУ потеряли более 2205 военных в зоне войск "Востока" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 2205 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:33:00+03:00
2026-02-27T12:33:00+03:00
2026-02-27T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_186bf6eeca4be73b07204098a2a7e2ec.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c323a702d4d3e07ae715861725eb73eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 2205 военных в зоне войск "Востока" за неделю
ВСУ потеряли за неделю более 2205 военных в зоне действия войск "Востока"