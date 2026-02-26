https://ria.ru/20260226/spetsoperatsiya-2076791826.html
ВС России уничтожили 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск уничтожила в течение минувших суток 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра этой группировки Евгений Третьяков.
"Войсками беспилотных систем были уничтожены 15 антенн связи и управления, семь наземных робототехнических комплексов, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также 25 блиндажей и укрытий с живой силой противника", - сказал Третьяков.
Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых, в свою очередь, добавил, что эта группировка выявила и уничтожила три станции спутниковой связи Starlink, 26 пунктов управления беспилотниками, четыре антенны связи, 59 дронов самолетного типа, а также 16 тяжёлых боевых квадрокоптеров R18.