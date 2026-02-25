Рейтинг@Mail.ru
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076539485.html
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 25.02.2026
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T05:12:00+03:00
2026-02-25T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099160_0:279:3101:2023_1920x0_80_0_0_b154527a19b59cf9d8d604cad7fb6cc2.jpg
https://ria.ru/20260224/odessa-2076476030.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099160_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_68614b0601b833693c6e8b48fc97630d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом

Расчеты «Торнадо-С» уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области в ночное время, сообщили в министерстве обороны РФ.
Артиллерийские подразделения группировки войск "Север" во взаимодействии с подразделениями БПЛА войск беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач продолжают планомерно уничтожать противника в зоне проведения СВО. В этот раз расчеты РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Север" уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области, отметили в Минобороны РФ.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Возьмут Одессу". На Западе раскрыли правду о ситуации в зоне СВО
24 февраля, 17:40
"Цели были обнаружены средствами воздушной разведки. Координаты оперативно передали командованию. На кадрах расчет боевой машины РСЗО "Торнадо-С" в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника", - говорится в сообщении военного ведомства.
РСЗО "Торнадо-С" оборудована современной компьютеризованной системой, навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет наносить еще более точные удары, подчеркнули в Минобороны РФ.
"Работает строго одна установка. Во-первых - огневой мощи для обозначенных разведкой целей более чем достаточно, во-вторых - так значительно проще маневрировать, уходить от возможной "ответки" вражеской артиллерии", - отметили в МО РФ.
Благодаря слаженным действиям "Торнадо-С" сразу после удара на максимальной скорости покидает опасный район, а через несколько минут может нанести очередной уже с другой огневой позиции. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды и никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие, сообщили в министерстве обороны России.
Перезаряжание РСЗО "Торнадо-С" расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям, рассказали в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала