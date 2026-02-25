Расчеты "Торнадо-С" уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом

Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области в ночное время, сообщили в министерстве обороны РФ.

Артиллерийские подразделения группировки войск "Север" во взаимодействии с подразделениями БПЛА войск беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач продолжают планомерно уничтожать противника в зоне проведения СВО. В этот раз расчеты РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Север" уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области , отметили в Минобороны РФ.

"Цели были обнаружены средствами воздушной разведки. Координаты оперативно передали командованию. На кадрах расчет боевой машины РСЗО "Торнадо-С" в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника", - говорится в сообщении военного ведомства.

РСЗО "Торнадо-С" оборудована современной компьютеризованной системой, навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет наносить еще более точные удары, подчеркнули в Минобороны РФ.

"Работает строго одна установка. Во-первых - огневой мощи для обозначенных разведкой целей более чем достаточно, во-вторых - так значительно проще маневрировать, уходить от возможной "ответки" вражеской артиллерии", - отметили в МО РФ

Благодаря слаженным действиям "Торнадо-С" сразу после удара на максимальной скорости покидает опасный район, а через несколько минут может нанести очередной уже с другой огневой позиции. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды и никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие, сообщили в министерстве обороны России.