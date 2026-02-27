Рейтинг@Mail.ru
Куда поехать на 8 Марта: самые популярные и атмосферные места России
Туризм
 
08:00 27.02.2026
Куда поехать на 8 Марта: самые популярные и атмосферные места России
Последние несколько лет россияне реже путешествовали в гендерные праздники: после новогодних копили деньги на поездки в весенние школьные каникулы и на лето. В... РИА Новости, 27.02.2026
Куда поехать на 8 Марта: самые популярные и атмосферные места России

АТОР: спрос на турпоездки на 8 Марта за год увеличился на четверть

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЦветение мимозы в Краснодарском крае
Цветение мимозы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Цветение мимозы в Краснодарском крае
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Последние несколько лет россияне реже путешествовали в гендерные праздники: после новогодних копили деньги на поездки в весенние школьные каникулы и на лето. В этом году спрос на длинные выходные марта вырос сразу на четверть. Наиболее популярные маршруты и романтические локации — в материале РИА Новости.

География поездок

В конце долгой зимы хочется тепла — 47 процентов туристов бронируют короткие каникулы на курортах Краснодарского края, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в парке "Южные культуры" в Сочи
Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в парке Южные культуры в Соч - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в парке "Южные культуры" в Сочи
На втором месте — Москва и область, а также близлежащие города Золотого кольца.
Далее в списке — Санкт-Петербург, где еще холодно, но красиво, потом — курорты Кавказских Минеральных Вод, Калининград, Крым и Дагестан.
Востребованы прежде всего отели с хорошей инфраструктурой, спа-комплексами и подогреваемыми бассейнами, уточнили в компании.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Москва
Число бронирований на праздничные выходные выросло на 43%, а средний чек — на четверть, до 71 тысячи рублей, подсчитали в "Русском экспрессе".

Сочи и Черноморское побережье

"Сочи, Анапа, Красная Поляна — бессменные лидеры круглый год. Здесь качественные отели и инфраструктура", — отмечают в "Русском экспрессе".
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЦветение мимозы в Сочи
Цветение мимозы в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Цветение мимозы в Сочи
В Сочи в марте едут за первоцветами: в дендрарии, парке "Южные культуры", Приморском парке — сезон мимозы. Трехзвездочные отели с системой "полный пансион" обойдутся в среднем в семь тысяч рублей в сутки на двоих, а небольшие объекты без питания — в две тысячи, уточняют в "Алеан".
В Анапе особенно интересуются вариантами "все включено", с теплыми бассейнами и круглосуточным спа. Дополняют расслабленный отдых экскурсионные программы, прогулки и развлекательные центры. Отели с трехразовым питанием — от 17 тысяч на две ночи на двоих. "Пятерки" с завтраками — от 44 тысяч, с полным пансионом — от 51.
В Геленджике полный пансион — от 12,4 тысячи на две ночи на двоих. Отели высокого уровня — от 30 тысяч.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкДевушка на пляже Васили в Балаклавском районе Крыма
Девушка на пляже Васили в Балаклавском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Девушка на пляже Васили в Балаклавском районе Крыма
В Крыму в начале марта распускаются миндаль и первоцветы. В Никитском ботаническом саду можно устроить красивую фотосессию. Размещение относительно недорогое: две ночи на двоих — от 15,8 тысячи, сообщили в "Алеан".

Кавминводы

Поскольку гостиниц в Кавминводах сравнительно немного, места в популярных объектах быстро заканчиваются. В марте туристы совмещают экскурсионный отдых и лечебные процедуры в санаториях. Причем такой формат пользуется большим спросом не только у старшего поколения, но и у молодежи.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТуристы отдыхают на скамейке у Нарзанной галереи в Кисловодске
Туристы отдыхают на скамейке у Нарзанной галереи в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Туристы отдыхают на скамейке у Нарзанной галереи в Кисловодске
В Железноводске лечат органы пищеварения и мочеполовой системы, объясняют в "Русском экспрессе". Основной профиль Кисловодска — сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы, Пятигорска — опорно-двигательный аппарат, гинекология и кожные заболевания. Ессентуки — органы пищеварения и эндокринная система.
Из необычного: в Ессентуках можно посетить единственный в России музей дореволюционных реабилитационных аппаратов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗал Музея механотерапии с тренажерами 1902 года в Ессентуках
Зал музея Механотерапии с тренажерами 1902 года в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Зал Музея механотерапии с тренажерами 1902 года в Ессентуках
"Здание бывшего Института механотерапии словно сошло с винтажных снимков маленьких европейских городов начала прошлого века. Внутри — раритетные тренажеры для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата времен физиотерапевта Густава Цандера", — уточнили в компании.
Трехзвездочный отель на пару праздничных ночей — от 12 тысяч на двоих, неделя в "четверке" с завтраками — от 38 тысяч.

Санкт-Петербург

Город на Неве — одно из самых атмосферных мест для романтической поездки. Сюда приезжают, чтобы гулять по набережным и делать красивые фотографии на фоне архитектурных шедевров.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Исаакиевский собор с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
"К весне мегаполис оживает, туристы изучают главные достопримечательности — Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас на Крови. На свидание можно пригласить в театр, например, Большой драматический или Театр музыкальной комедии. Или отправиться в Царское Село, Петергоф или Выборг, чтобы прогуляться по просыпающимся после зимы паркам", — говорит управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
По оценке "Слетать.ру", тур в Санкт-Петербург на двоих на три ночи с вылетом 7 марта из Москвы и проживанием в "четверке" стоит порядка 22 тысяч рублей.

Калининград

В Калининграде весной нет южного буйства зелени и летнего тепла, зато есть камерная атмосфера, старинная архитектура, кирхи и улочки с брусчаткой.
© Getty Images / DugwyКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Getty Images / Dugwy
Калининград
Не спеша, без толп можно исследовать остров Канта, Куршскую косу с Танцующим лесом, уютные Светлогорск и Зеленоградск. Вечер — время дегустации местных деликатесов: корюшки, копченого угря или пеламиды.
Перелет из Москвы и три ночи в "четверке" обойдутся в 36 тысяч на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".

Дагестан

Туристы едут обычно в Сулакский каньон и со смотровых площадок любуются отвесными скалами в долине реки Сулак.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСулакский каньон — жемчужина Республики Дагестан
Сулакский каньон — жемчужина Республики Дагестан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сулакский каньон — жемчужина Республики Дагестан
Еще одно удивительное место — бархан Сарыкум, на вершину которого ведет металлическая лестница. В марте в Дагестане цветут абрикосовые сады — невероятно красиво.
Тур на двоих на три ночи с перелетом и проживанием в "четверке" — от 37 тысяч рублей.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды
21 февраля, 08:00
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмМоскваСанкт-ПетербургРеспублика ДагестанНикитский ботанический садРеспублика КрымВеснаСочиМинеральные ВодыАнапаОтелиотдых в Россиикуда поехатькуда поехать в выходныекуда можно лететьКалининградКалининградская область
 
 
