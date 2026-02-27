Рейтинг@Mail.ru
"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
 
15:27 27.02.2026
"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы
"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы
"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы
Английская "Астон Вилла" сыграет с французским "Лиллем" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт, астон вилла, лилль, ференцварош, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Астон Вилла, Лилль, Ференцварош, Анонсы и трансляции матчей
"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы

"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Английская "Астон Вилла" сыграет с французским "Лиллем" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Жеребьевка проходит в швейцарском Ньоне. Полностью пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
"Ференцварош" (Венгрия) - "Брага" (Португалия);
"Панатинаикос" (Греция) - "Бетис" (Испания);
"Генк" (Бельгия) - "Фрайбург" (Германия);
"Сельта" (Испания) - "Лион" (Франция);
"Штутгарт" (Германия) - "Порту" (Португалия);
"Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланн" (Дания);
"Болонья" (Италия) - "Рома" (Италия);
"Лилль" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия).
Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта.
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов
Футбол Спорт Астон Вилла Лилль Ференцварош Анонсы и трансляции матчей
 
