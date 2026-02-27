"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы

https://ria.ru/20260227/lill-2077190418.html
Английская "Астон Вилла" сыграет с французским "Лиллем" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
