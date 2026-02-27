Как сложились судьбы актеров легендарной "Интердевочки"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В 1989 году советский зритель впервые увидел на экране не плакатных героев, а живых людей со сложными судьбами. Фильм Петра Тодоровского "Интердевочка" стал настоящим социальным явлением.

Однако сегодня судьбы актеров этого фильма напоминают осколки разбитого зеркала. Куда они пропали и чем занимаются?

Яркая звезда погасла первой

Любовь Полищук , сыгравшая проститутку Зину-Мелю, обладала удивительным даром — она могла смешить зрителей в те моменты, когда самой хотелось кричать от горя. Молодое поколение помнит ее по роли мамы Вики из сериала "Моя прекрасная няня". Никто не подозревал, какой ценой давалась эта экранная легкость: саркома позвоночника разрушала ее тело, пока она улыбалась в камеру.

Актриса работала до последнего вздоха. Хирурги удалили часть позвоночника. Чтобы стоять в кадре, Любовь Полищук надевала жесткий корсет, глотала обезболивающие горстями. В перерывах между дублями она просто лежала на полу, экономя силы.

В ноябре 2006 года ее не стало. Она так и не позволила публике увидеть себя слабой.

От софитов до столярной мастерской

Анастасия Немоляева , сыгравшая медсестру Ляльку, совершила то, что многие сочли безумием. На пике славы, с культовым "Курьером" Карена Шахназарова за плечами, она добровольно вышла из игры. В 90-е годы кино умерло, и ждать подачек от режиссеров Немоляева не стала.

Актриса променяла софиты на запах лака и древесной стружки. Вместе с мужем Вениамином Скальником она создала мастерскую по росписи мебели. Хобби детства, когда она любила рисовать, превратилось в серьезный художественный промысел.

Сегодня Анастасия — признанный дизайнер интерьеров. Они с супругом отметили 30-летие совместной жизни, воспитав троих детей. Немоляева доказала: жизнь после славы есть.

Преображение

Ирина Розанова, сыгравшая грубоватую, но добрую Симу-Гулливер, изначально претендовала на главную роль. Однако режиссер Тодоровский сразу увидел в ней другую героиню и утвердил с первой же пробы.

В отличие от многих коллег, Розанова не исчезала с экранов. Она стала настоящей "несущей конструкцией" российского сериального производства. К 2026 году ее фильмография перевалила за полторы сотни ролей. Розанова — редкий случай, когда актриса стареет настолько достойно, что возраст становится ее главным козырем.

Переросла Таню Зайцеву

Для Елены Яковлевой роль Тани Зайцевой стала золотым билетом с огромной ценой. Образ "ночной бабочки" преследовал ее десятилетиями. Интересно, что Тодоровский изначально не рассматривал худенькую 27-летнюю артистку на эту роль — по его представлениям, валютные проститутки должны были выглядеть иначе. Но пробы никому не известной актрисы впечатлили всю съемочную группу, и ее утвердили

Драматичная история прославила Яковлеву на всю страну, журнал "Советский экран" присудил ей звание лучшей актрисы года. Но чтобы перебить эту ассоциацию, ей пришлось совершить невозможное.

Сначала она стала главной сыщицей страны в сериале "Каменская", который продержался шесть сезонов. Потом была медицинская драма "Склифосовский". А в 2023 году она сыграла главную злодейку в рекордном по кассовым сборам "Чебурашке".

На счету актрисы множество премий, включая две "Ники" и "Золотого орла".

Идеальная иностранка, ставшая чужой

Ингеборга Дапкунайте , воплотившая на экране гламурную Кисулю, всегда была для российского зрителя идеальной "иностранкой" — с легким акцентом и холодной улыбкой.

Эта работа принесла ей всесоюзную славу. Актриса отметилась в "Подмосковных вечерах", "Нике", "Утомленных солнцем" Михалкова . Даже покорила Голливуд — с Томом Крузом в картине "Миссия невыполнима" и с Брэдом Питтом в "Семи годах в Тибете". Среди самых необычных перевоплощений — образ Майкла Джексона в сериале "Пьяная фирма".

Ингеборга была замужем трижды. Последним избранником стал ресторатор Дмитрий Ямпольский, от которого 53-летняя актриса родила сына. В 2018 году пара развелась.

2022 год провел черту. Актриса покинула Россию, оборвав все связи . Теперь она живет в Европе.

Латвийский патриарх

Мартиньш Вилсонс, сыгравший брутального дальнобойщика Виктора, в которого были влюблены миллионы советских женщин, сегодня живет в Латвии.

Вилсонс — многодетный отец , у него восемь детей. Он стал патриархом латвийской сцены. Если раньше актер часто снимался в российских сериалах, то теперь геополитика сделала это невозможным. Он остался в Риге, и его связь с российским зрителем оборвалась окончательно.

Швед, для которого СССР был экзотикой

Томас Лаустиола, сыгравший шведского мужа главной героини, был единственным настоящим капиталистом на съемочной площадке. Для него работа в СССР была экзотическим приключением.