https://ria.ru/20241007/dapkunajte-1976734372.html

В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте

В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте - РИА Новости, 07.10.2024

В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте

Компания "Скиллз Академи" уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте закрыта, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик". РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:50

2024-10-07T11:50

2024-10-07T12:01

шоубиз

россия

ингеборга дапкунайте

федеральная налоговая служба (фнс россии)

новости культуры

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Компания "Скиллз Академи" уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте закрыта, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик". Так, компания прекратила свою деятельность 25 июля 2024 года. Из справки о "Скиллз Академи" следует, что компания исключена из ЕГРЮЛ как "недействующее юридическое лицо". Основной вид деятельности компании касался дополнительного профессионального образования. По данным сервиса, Дапкунайте была соучредителем и владела 50% компании. При этом, по данным сервиса, заблокированных счетов и сведений о налоговой задолженности у Дапкунайте нет. Как ранее сообщили СМИ, ФНС ликвидировала компанию Дапкунайте по причине отсутствия отчета о работе в последние годы. Кроме того, сообщалось, что актриса задолжала ФНС более 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ингеборга дапкунайте, федеральная налоговая служба (фнс россии), новости культуры