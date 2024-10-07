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В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте - РИА Новости, 07.10.2024
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Шоубиз
 
11:50 07.10.2024 (обновлено: 12:01 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dapkunajte-1976734372.html
В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте
В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте - РИА Новости, 07.10.2024
В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте
Компания "Скиллз Академи" уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте закрыта, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:50
2024-10-07T12:01
шоубиз
россия
ингеборга дапкунайте
федеральная налоговая служба (фнс россии)
новости культуры
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Компания "Скиллз Академи" уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте закрыта, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик". Так, компания прекратила свою деятельность 25 июля 2024 года. Из справки о "Скиллз Академи" следует, что компания исключена из ЕГРЮЛ как "недействующее юридическое лицо". Основной вид деятельности компании касался дополнительного профессионального образования. По данным сервиса, Дапкунайте была соучредителем и владела 50% компании. При этом, по данным сервиса, заблокированных счетов и сведений о налоговой задолженности у Дапкунайте нет. Как ранее сообщили СМИ, ФНС ликвидировала компанию Дапкунайте по причине отсутствия отчета о работе в последние годы. Кроме того, сообщалось, что актриса задолжала ФНС более 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html
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россия, ингеборга дапкунайте, федеральная налоговая служба (фнс россии), новости культуры
Шоубиз, Россия, Ингеборга Дапкунайте, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Новости культуры
В России закрыли компанию уехавшей из страны Ингеборги Дапкунайте

"БИР-Аналитик": "Скиллз Академи" уехавшей из России Ингеборги Дапкунайте закрыли

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнгеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ингеборга Дапкунайте. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Компания "Скиллз Академи" уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте закрыта, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик".
Так, компания прекратила свою деятельность 25 июля 2024 года. Из справки о "Скиллз Академи" следует, что компания исключена из ЕГРЮЛ как "недействующее юридическое лицо".
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Основной вид деятельности компании касался дополнительного профессионального образования. По данным сервиса, Дапкунайте была соучредителем и владела 50% компании.
При этом, по данным сервиса, заблокированных счетов и сведений о налоговой задолженности у Дапкунайте нет.
Как ранее сообщили СМИ, ФНС ликвидировала компанию Дапкунайте по причине отсутствия отчета о работе в последние годы. Кроме того, сообщалось, что актриса задолжала ФНС более 500 тысяч рублей.
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ШоубизРоссияИнгеборга ДапкунайтеФедеральная налоговая служба (ФНС России)Новости культуры
 
 
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