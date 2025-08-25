https://ria.ru/20250825/rezhisser-2037429846.html

"Плыла по коридору со сковородкой": как Елена Яковлева покорила кино

"Плыла по коридору со сковородкой": как Елена Яковлева покорила кино - РИА Новости, 25.08.2025

"Плыла по коридору со сковородкой": как Елена Яковлева покорила кино

Случайность, ставшая судьбой: именно в растянутых трениках и со сковородкой жареной картошки Елена Яковлева "плыла" по коридору актёрской коммуналки, когда её... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T18:51:00+03:00

2025-08-25T18:51:00+03:00

2025-08-25T18:51:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922245_0:81:3027:1784_1920x0_80_0_0_eaf733ea66676a26af3d4f4ce3a1f545.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Случайность, ставшая судьбой: именно в растянутых трениках и со сковородкой жареной картошки Елена Яковлева "плыла" по коридору актёрской коммуналки, когда её заметил Борис Сморчков. В тот момент его знакомый-режиссер никак не мог найти актрису на роль молодой путаны. И — внезапное озарение: "Вот же твоя 'интердевочка'!".Так начался путь экранной Тани Зайцевой. Эта роль принесла Яковлевой всесоюзную славу. За кулисами же её личная жизнь оказалась не менее драматичной: гостевой брак с Валерием Шальных, трогательная забота о падчерице и спасение отношений благодаря четвероногим питомцам.По воле случаяВ самом сердце Москвы, в тесной, пропахшей жизнью коммуналки, где воздух гудел от сплетен и творческих амбиций, разворачивалась судьба, достойная большого кино. Елена Яковлева, тогда еще никому не известная выпускница ГИТИСа, даже не подозревала, что несколько секунд решат всю её дальнейшую жизнь. Она "плыла" по бесконечному коридору, словно призрак, покинувший свою обитель. На ней были простые, до дыр застиранные треники, коленки которых давно вытянулись от носки, а волосы встали дыбом после беспокойного сна. В руках она несла не магический амулет или сценический реквизит, а самую что ни на есть обычную сковородку с дымящейся, аппетитно пахнущей жареной картошкой — скромный обед одинокой актрисы в бесконечных ожиданиях своего часа.Этим часовым механизмом судьбы невольно стал Борис Сморчков, коллега по цеху, знакомый зрителям по роли простого рабочего парня Николая из легендарной ленты "Москва слезам не верит". Он стоял, прислонившись к стене, и вел неторопливый разговор по общему, "коридорному" телефону — истинному центру мироздания для обитателей коммунальной квартиры. На другом конце провода находился его знакомый режиссер, голос которого был полон отчаяния и раздражения. Он никак не мог найти ту самую, единственную актрису на ключевую роль — роль молодой, наивной и одновременно уже уставшей от жизни путаны в готовящемся к съемкам фильме. Кастинги не приносили результатов; все кандидатки были либо слишком вульгарны, либо, напротив, чересчур невинны.И в этот самый момент мимо Сморчкова, не замечая его, проплыла Елена. Её образ — уставшей, не прибранной, живой и настоящей — стал той самой искрой, которая воспламенила порох случайности. В голове Бориса что-то щелкнуло. Он, не прерывая разговора, уставился на удаляющуюся соседку, а потом в трубку прозвучала его уверенная, почти провидческая фраза: "Да стой ты! Да вот же, смотри, твоя "интердевочка"! Она!". Не дав режиссеру опомниться, Сморчков сунул телефонную трубку в растерянные руки Яковлевой, которая ещё не успела понять, что происходит. Через час она уже стояла на "Мосфильме", заключая контракт и не веря своему счастью. Так начался путь к звездной роли медсестры Тани Зайцевой, роли, которая навсегда изменит её жизнь, принесет всесоюзную славу и навеки впишет её имя в историю отечественного кинематографа.Тяготы личной жизниНо если кинематографическая судьба Яковлевой сложилась благодаря счастливой случайности, то её личная жизнь напоминала сложный, многослойный и полный драматических поворотов сценарий. Ещё со времен учебы в ГИТИСе за ней закрепилось прозвище "Яшка" — за острый, как бритва, язык, крутой, неуправляемый нрав и привычку курить, "как паровоз". Эта хрупкая с виду девушка могла дать отпор кому угодно и была настоящей "жемчужиной курса", сводя с ума поклонников. Одним из таких был Виктор Раков, безумно влюбленный в неё молодой человек. Но её сердце покорил другой — жгучий брюнет из Читы, Сергей Юлин, курсом младше.Их брак, казалось, был построен на страсти, но к выпускным экзаменам чувства Елены поостыли. Ситуацию усугубило неожиданное известие о беременности. Для молодой актрисы, стоящей на пороге карьеры, этот "сюрприз" оказался непозволительной роскошью. Приняв тяжелое, выстраданное решение, она отказалась от материнства ради будущего на сцене.Её талант был очевиден. Галина Волчек, мудрая и проницательная, сразу разглядела в Яковлевой ту самую "изюминку" и пригласила в "Современник", доверив главную роль в спектакле "Двое на качелях". Именно там, в святая святых театральной жизни, её ждала новая, всепоглощающая и роковая страсть. Её звали Валерий Шальных. Мужчина с сложной, уже состоявшейся судьбой: он был счастливо женат вторым браком на Наталье, экономисте "Современника", и недавно стал отцом очаровательной дочки Кати.Их встреча была подобна вспышке молнии. Шальных позднее признавался: "Я дышать не мог, когда Лену не видел". Первое время их общение ограничивалось сухими, рабочими моментами. Все изменили гастроли в Иркутск. Далёкий город, оторванность от привычного уклада, романтичные прогулки по незнакомым улицам — все это растопило лед и разожгло огонь. К возвращению в Москву между ними уже пролегла невидимая, но прочная нить влечения, завершившаяся страстным поцелуем.Оба, не желая жить во лжи, совершили тяжелейший, болезненный поступок — признались своим супругам. Со стороны Натальи последовали рыдания, мольбы и надежда, что муж одумается ради дочери. Сергей Юлин был потрясен и сломлен: "Я отпустил её без скандала. Не думал, что Лена меня предаст".Влюбленных, объявленных вне закона в собственной прежней жизни, приютил театр, выделив им комнату в той самой коммуналке, где все и началось.Но эйфория стремительного романа быстро разбилась о суровые реалии быта. Спустя пару лет страсть улеглась, обнажив острые углы их ершистых, независимых характеров. Их жизнь превратилась в череду бесконечных, яростных ссор, доходивших до грани рукопашной. В театре за спиной перешептывались: "Вот тебе и великая любовь! Долго они не протянут". Предсказания сбывались: в один из дней они, исчерпав все силы, молча начали собирать вещи, готовясь к окончательному разрыву.Неожиданное спасениеИх брак был на волоске от гибели. В тот самый момент, когда чемоданы были почти упакованы, а сердца разбиты, Валерий неожиданно вышел из комнаты. Он вернулся с маленьким, теплым комочком в руках — щенком кокер-спаниеля по имени Гришка. Это была не просто уловка, это был акт отчаяния и надежды. Елена ахнула от умиления, и лед в ее сердце растаял. Обиды были забыты. Появилась новая, общая и очень хлопотная цель: кормить, воспитывать, возить к ветеринару. На выяснение отношений просто не оставалось времени — их заменила совместная забота.Они прожили без штампа в паспорте пять лет, и лишь суровые правила гостиничных администраторов на гастролях, отказывающихся селить их в один номер, заставили их узаконить отношения. Когда в 1992 году у них родился сын, Валерий совершил новый подвиг во имя любви: он взвалил на себя все хозяйственные заботы, став опорой и тылом, чтобы Елена могла полностью посвятить себя взрывающейся карьере. После оглушительного успеха "Интердевочки" режиссеры рвали ее на части, и именно его врожденное чутье помогало ей выбирать самые выигрышные роли.Но демоны ревности не отпускали Шальных. Он патологически не выносил ее экранных любовных линий. Пиком стала его жесткая, почти неконтролируемая ревность к Родиону Нахапетову во время съемок фильма "Полёт птицы". Он отказывался верить, что это лишь игра, и для Елены это стало серьезным испытанием на прочность.Их брак, протянувшийся почти на четыре десятилетия, не раз висел на волоске. Сама актриса признавалась, что их жизнь всегда была "как на вулкане". И каждый раз, когда казалось, что вот-вот грянет окончательный разрыв, их спасали собаки. Появление нового питомца вновь и вновь давало им общую цель, перезагружало чувства и напоминало о том, что их связь глубже бытовых ссор.Особое, светлое место в этой сложной истории занимала падчерица Катя — дочь Валерия от первого брака. Елена, сама пережившая боль расставания, не просто приняла девочку, она искренне полюбила ее и активно участвовала в ее воспитании, став по-настоящему близким человеком. Возможно, это доброе и милосердное отношение вернулось к ней бумерангом, дав силы ее собственной семье пережить все кризисы.В последнее время вокруг пары поднялась волна сплетен о "гостевом браке". Журналисты, заметив, что супруги живут раздельно — она в городской квартире, он в загородном доме с четырьмя собаками, — и что он не появился на ее юбилее, поспешили объявить о крахе их отношений. Но сами супруги категорично отвергают эти слухи. Они объясняют раздельный быт практичностью и любовью к животным: загородный дом — идеальное место для их содержания. А что касается праздников — они в их семье никогда не были в приоритете.Их история — это не сказка о бесконечной романтике. Это суровая, реалистичная сага о сложной, порой мучительной, но настоящей любви. О любви, которая прошла через огонь, воду и медные трубы, через измены, скандалы, ревность и быт.Любви, которая выживала только благодаря труду, жертвам, взаимному уважению и, как ни странно, помощи верных четвероногих друзей. Это история о том, что даже самая сильная страсть не вечна сама по себе, но ее можно сохранить, если обе стороны готовы бороться за свое "мы" до конца. Их караван всё ещё в пути, невзирая на лай окружающих собак.

