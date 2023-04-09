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Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем" - РИА Новости, 09.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 09.04.2023 (обновлено: 08:15 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/kino-1863821749.html
Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем"
Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем" - РИА Новости, 09.04.2023
Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем"
Первый постсоветский блокбастер, удостоенный премии "Оскар", — "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Спустя почти 30 лет картина по-прежнему популярна. О том,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:00
2023-04-09T08:15
ссср
канны
франция
никита михалков
леа сейду
олег меньшиков
мосфильм
что посмотреть
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Первый постсоветский блокбастер, удостоенный премии "Оскар", — "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Спустя почти 30 лет картина по-прежнему популярна. О том, почему режиссер спешил со съемками, зачем актеры держали во рту ледяную воду, а также при чем тут новый велосипед — в материале РИА Новости."Французский след"В девяностые страна приходила в себя после распада СССР, советская студийная система кино была практически полностью разрушена.Тем удивительнее, что "Утомленные солнцем" снимали совместно с Францией. Один из продюсеров — Мишель Сейду, двоюродный дед актрисы Леа Сейду ("Миссия невыполнима: Протокол "Фантом", "Лобстер", "007: Спектр").К слову, он продюсировал и фильм "Урга — территория любви", а позже — "Сибирского цирюльника".Никита Сергеевич хотел снять фильм как можно быстрее — в роли дочери главного героя он видел только Надю Михалкову, которой тогда было шесть-семь лет.Сценарий Михалков и его соавтор Рустам Ибрагимбеков начали писать в мае 1993-го, съемки проходили летом и осенью. А следующей весной картина уже участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Для проекта такого масштаба это рекордные сроки — даже по современным меркам.В Каннах картина удостоилась Гран-при фестиваля — это второй по значимости приз смотра. Но Михалков остался недоволен: "Золотую пальмовую ветвь" российский фильм уступил "Криминальному чтиву" Квентина Тарантино.Кстати, название киноленте дало популярное в конце 1930-х одноименное танго. Правда, впервые его исполнили в 1937-м, через год после событий, о которых рассказывает картина.Непростой кастингЕдинственная актриса, которую утвердили сразу, — Надя Михалкова. Она очень старалась работать с полной отдачей — например, во время съемки сцены в бане скрывала, что ей очень жарко. Только после слов "Снято!" упала в обморок.Роль Маруси писали под Елену Яковлеву, но о кастинге узнала не очень известная тогда Ингеборга Дапкунайте и без приглашения пришла на пробы. В итоге попала в характер.На роль Мити планировали взять Олега Меньшикова, но съемки по времени совпадали с его участием в кинопроекте в Румынии. Однако пока Никита Сергеевич проводил кастинги, работа над зарубежной картиной отложилась. Меньшиков обратился к режиссеру — и получил роль.Сыграть комдива Котова Михалков предлагал разным артистам, но в итоге решил выступить в роли сам — тем более что у героя и его дочери много тонких психологических сцен.Поскольку создавали фильм в сжатые сроки, летние сцены снимали в ноябре. На уже голые ветви деревьев вручную клеили искусственную листву, красили траву, а актеры держали во рту ледяную воду и лежали на мерзлой земле, чтобы при разговоре на экране не было видно пара.Интересно, что дача, где проводили съемки, принадлежала бывшему мэру Нижнего Новгорода. Значительная часть интерьера была собственностью хозяина дома, а в продолжении картины — "Утомленные солнцем — 2" — обстановку восстанавливали в павильонах "Мосфильма".Американский успехТяжелый труд актеров окупился: Американская киноакадемия вручила картине приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На награждении Михалков присутствовал вместе с восьмилетней Надей.Во время церемонии юную актрису спросили, что для нее значит получение "Оскара".Важнее наград и премий стало признание критиков и зрителей — как российских, так и зарубежных.В The New York Times фильм охарактеризовали как "изысканную, лирическую и жесткую" историю. А в Los Angeles Times обратили внимание, что лучше всего у Михалкова получается элегантно переплести темы любви, доверия и предательства.Зрители называли картину "мощной работой", отмечали, что это "авторское кино" с послевкусием, которым стало "тихое опустошение".По мотивам ленты британский драматург Питер Флэннери написал одноименную пьесу, а в 2009-м ее поставили в лондонском Королевском национальном театре. В спектакле играли Киаран Хайндс ("Лара Крофт — 2", "Игра престолов"), Рори Киннир ("Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "Род мужской"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентльмены").Современная аудитория продолжает восхищаться фильмом: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Утомленных солнцем" составляет 81% на основании статей критиков и 93% — по мнению публики.
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ссср, канны, франция, никита михалков, леа сейду, олег меньшиков, мосфильм, что посмотреть , ингеборга дапкунайте, надежда михалкова, кино и сериалы, знаменитости, оскар (премия)
СССР, Канны, Франция, Никита Михалков, Леа Сейду, Олег Меньшиков, Мосфильм, что посмотреть , Культура, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михалкова, Кино и сериалы, Знаменитости, Оскар (премия)

Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Кадр из фильма Утомленные солнцем
© Госкино (1994)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Первый постсоветский блокбастер, удостоенный премии "Оскар", — "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Спустя почти 30 лет картина по-прежнему популярна. О том, почему режиссер спешил со съемками, зачем актеры держали во рту ледяную воду, а также при чем тут новый велосипед — в материале РИА Новости.

"Французский след"

В девяностые страна приходила в себя после распада СССР, советская студийная система кино была практически полностью разрушена.
Тем удивительнее, что "Утомленные солнцем" снимали совместно с Францией. Один из продюсеров — Мишель Сейду, двоюродный дед актрисы Леа Сейду ("Миссия невыполнима: Протокол "Фантом", "Лобстер", "007: Спектр").
К слову, он продюсировал и фильм "Урга — территория любви", а позже — "Сибирского цирюльника".
© Госкино (1994)Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Кадр из фильма Утомленные солнцем
© Госкино (1994)
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Никита Сергеевич хотел снять фильм как можно быстрее — в роли дочери главного героя он видел только Надю Михалкову, которой тогда было шесть-семь лет.
«

"Дети быстро растут и теряют нежность, простоту, очарование, которые несет в себе юность", — объяснял режиссер.

Сценарий Михалков и его соавтор Рустам Ибрагимбеков начали писать в мае 1993-го, съемки проходили летом и осенью. А следующей весной картина уже участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Для проекта такого масштаба это рекордные сроки — даже по современным меркам.
© AFP 2023 / Patrick Billard

Никита Михалков, его дочь Надежда Михалкова и Олег Меньшиков на презентации фильма "Утомленные солнцем" в Каннах

Кинорежиссер Никита Михалков, его дочь, актриса Надежда Михалкова, и актер Олег Меньчиков на презентации фильма Утомленные солнцем в Каннах

Никита Михалков, его дочь Надежда Михалкова и Олег Меньшиков на презентации фильма "Утомленные солнцем" в Каннах

© AFP 2023 / Patrick Billard
1 из 3
© AFP 2023 / Georges BendrihemКинорежиссер Никита Михалков перед показом фильма "Утомленные солнцем" в Каннах
Кинорежиссер Никита Михалков перед показом фильма Утомленные солнцем в Каннах
Кинорежиссер Никита Михалков перед показом фильма "Утомленные солнцем" в Каннах
© AFP 2023 / Georges Bendrihem
2 из 3
© AFP 2023 / Patrick BillardКинорежиссер Никита Михалков на презентации фильма "Утомленные солнцем" в Каннах
Кинорежиссер Никита Михалков на презентации фильма Утомленные солнцем в Каннах
Кинорежиссер Никита Михалков на презентации фильма "Утомленные солнцем" в Каннах
© AFP 2023 / Patrick Billard
3 из 3

Никита Михалков, его дочь Надежда Михалкова и Олег Меньшиков на презентации фильма "Утомленные солнцем" в Каннах

© AFP 2023 / Patrick Billard
1 из 3
Кинорежиссер Никита Михалков перед показом фильма "Утомленные солнцем" в Каннах
© AFP 2023 / Georges Bendrihem
2 из 3
Кинорежиссер Никита Михалков на презентации фильма "Утомленные солнцем" в Каннах
© AFP 2023 / Patrick Billard
3 из 3
В Каннах картина удостоилась Гран-при фестиваля — это второй по значимости приз смотра. Но Михалков остался недоволен: "Золотую пальмовую ветвь" российский фильм уступил "Криминальному чтиву" Квентина Тарантино.
Кстати, название киноленте дало популярное в конце 1930-х одноименное танго. Правда, впервые его исполнили в 1937-м, через год после событий, о которых рассказывает картина.
© Госкино (1994)Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Кадр из фильма Утомленные солнцем
© Госкино (1994)
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"

Непростой кастинг

Единственная актриса, которую утвердили сразу, — Надя Михалкова. Она очень старалась работать с полной отдачей — например, во время съемки сцены в бане скрывала, что ей очень жарко. Только после слов "Снято!" упала в обморок.
Роль Маруси писали под Елену Яковлеву, но о кастинге узнала не очень известная тогда Ингеборга Дапкунайте и без приглашения пришла на пробы. В итоге попала в характер.
© Госкино (1994)Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Кадр из фильма Утомленные солнцем
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
© Госкино (1994)
1 из 3
© Госкино (1994)

Сцена из фильма "Утомленные солнцем"

Кадр из фильма Утомленные солнцем

Сцена из фильма "Утомленные солнцем"

© Госкино (1994)
2 из 3
© Госкино (1994)На съемках фильма "Утомленные солнцем"
На съемках фильма Утомленные солнцем
На съемках фильма "Утомленные солнцем"
© Госкино (1994)
3 из 3
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
© Госкино (1994)
1 из 3

Сцена из фильма "Утомленные солнцем"

© Госкино (1994)
2 из 3
На съемках фильма "Утомленные солнцем"
© Госкино (1994)
3 из 3
На роль Мити планировали взять Олега Меньшикова, но съемки по времени совпадали с его участием в кинопроекте в Румынии. Однако пока Никита Сергеевич проводил кастинги, работа над зарубежной картиной отложилась. Меньшиков обратился к режиссеру — и получил роль.
Сыграть комдива Котова Михалков предлагал разным артистам, но в итоге решил выступить в роли сам — тем более что у героя и его дочери много тонких психологических сцен.
© Caméra One/Canal+ (1994)Кадр из фильма "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова
Кадр из фильма Утомленные солнцем Никиты Михалкова
© Caméra One/Canal+ (1994)
Кадр из фильма "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова
Поскольку создавали фильм в сжатые сроки, летние сцены снимали в ноябре. На уже голые ветви деревьев вручную клеили искусственную листву, красили траву, а актеры держали во рту ледяную воду и лежали на мерзлой земле, чтобы при разговоре на экране не было видно пара.
Интересно, что дача, где проводили съемки, принадлежала бывшему мэру Нижнего Новгорода. Значительная часть интерьера была собственностью хозяина дома, а в продолжении картины — "Утомленные солнцем — 2" — обстановку восстанавливали в павильонах "Мосфильма".
© Госкино (1994)Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Кадр из фильма Утомленные солнцем
© Госкино (1994)
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"

Американский успех

Тяжелый труд актеров окупился: Американская киноакадемия вручила картине приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На награждении Михалков присутствовал вместе с восьмилетней Надей.
Во время церемонии юную актрису спросили, что для нее значит получение "Оскара".
«

"Надеюсь, мне теперь купят велосипед!" — ответила она.

© РИА Новости / М. Гнисюк | Перейти в медиабанкРежиссер и актер Никита Михалков — обладатель приза "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший иностранный фильм" за фильм "Утомленные солнцем" — и его дочь Надя
Режиссер и актер Никита Михалков - обладатель приза американской киноакадемии Оскар в номинации Лучший иностранный фильм за фильм Утомленные солнцем, и его дочь Надя - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / М. Гнисюк
Перейти в медиабанк
Режиссер и актер Никита Михалков — обладатель приза "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший иностранный фильм" за фильм "Утомленные солнцем" — и его дочь Надя
Важнее наград и премий стало признание критиков и зрителей — как российских, так и зарубежных.
«

"Блестящее чеховское размышление о доверии, любви и назойливых ужасах, которые то время привнесло в обычные семьи", — писали киноэксперты.

В The New York Times фильм охарактеризовали как "изысканную, лирическую и жесткую" историю. А в Los Angeles Times обратили внимание, что лучше всего у Михалкова получается элегантно переплести темы любви, доверия и предательства.
Зрители называли картину "мощной работой", отмечали, что это "авторское кино" с послевкусием, которым стало "тихое опустошение".
© Госкино (1994)Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Кадр из фильма Утомленные солнцем
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
© Госкино (1994)
1 из 5
© Госкино (1994)

Сцена из "Утомленных солнцем"

Кадр из фильма Утомленные солнцем

Сцена из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
2 из 5
© Госкино (1994)

Момент из "Утомленных солнцем"

Кадр из фильма Утомленные солнцем

Момент из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
3 из 5
© Госкино (1994)

Кадр из "Утомленных солнцем"

Кадр из фильма Утомленные солнцем

Кадр из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
4 из 5
© Госкино (1994)

Сцена из "Утомленных солнцем"

Кадр из фильма Утомленные солнцем

Сцена из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
5 из 5
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
© Госкино (1994)
1 из 5

Сцена из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
2 из 5

Момент из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
3 из 5

Кадр из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
4 из 5

Сцена из "Утомленных солнцем"

© Госкино (1994)
5 из 5
По мотивам ленты британский драматург Питер Флэннери написал одноименную пьесу, а в 2009-м ее поставили в лондонском Королевском национальном театре. В спектакле играли Киаран Хайндс ("Лара Крофт — 2", "Игра престолов"), Рори Киннир ("Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "Род мужской"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентльмены").
Современная аудитория продолжает восхищаться фильмом: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Утомленных солнцем" составляет 81% на основании статей критиков и 93% — по мнению публики.
Кадр из художественного фильма режиссера Владимира Меньшова Москва слезам не верит, 1979 год - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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КультураСССРКанныФранцияНикита МихалковЛеа СейдуОлег МеньшиковМосфильмчто посмотретьИнгеборга ДапкунайтеНадежда МихалковаКино и сериалыЗнаменитостиОскар (премия)
 
 
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