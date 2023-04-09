Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Первый постсоветский блокбастер, удостоенный премии "Оскар", — "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Спустя почти 30 лет картина по-прежнему популярна. О том, почему режиссер спешил со съемками, зачем актеры держали во рту ледяную воду, а также при чем тут новый велосипед — в материале РИА Новости."Французский след"В девяностые страна приходила в себя после распада СССР, советская студийная система кино была практически полностью разрушена.Тем удивительнее, что "Утомленные солнцем" снимали совместно с Францией. Один из продюсеров — Мишель Сейду, двоюродный дед актрисы Леа Сейду ("Миссия невыполнима: Протокол "Фантом", "Лобстер", "007: Спектр").К слову, он продюсировал и фильм "Урга — территория любви", а позже — "Сибирского цирюльника".Никита Сергеевич хотел снять фильм как можно быстрее — в роли дочери главного героя он видел только Надю Михалкову, которой тогда было шесть-семь лет.Сценарий Михалков и его соавтор Рустам Ибрагимбеков начали писать в мае 1993-го, съемки проходили летом и осенью. А следующей весной картина уже участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Для проекта такого масштаба это рекордные сроки — даже по современным меркам.В Каннах картина удостоилась Гран-при фестиваля — это второй по значимости приз смотра. Но Михалков остался недоволен: "Золотую пальмовую ветвь" российский фильм уступил "Криминальному чтиву" Квентина Тарантино.Кстати, название киноленте дало популярное в конце 1930-х одноименное танго. Правда, впервые его исполнили в 1937-м, через год после событий, о которых рассказывает картина.Непростой кастингЕдинственная актриса, которую утвердили сразу, — Надя Михалкова. Она очень старалась работать с полной отдачей — например, во время съемки сцены в бане скрывала, что ей очень жарко. Только после слов "Снято!" упала в обморок.Роль Маруси писали под Елену Яковлеву, но о кастинге узнала не очень известная тогда Ингеборга Дапкунайте и без приглашения пришла на пробы. В итоге попала в характер.На роль Мити планировали взять Олега Меньшикова, но съемки по времени совпадали с его участием в кинопроекте в Румынии. Однако пока Никита Сергеевич проводил кастинги, работа над зарубежной картиной отложилась. Меньшиков обратился к режиссеру — и получил роль.Сыграть комдива Котова Михалков предлагал разным артистам, но в итоге решил выступить в роли сам — тем более что у героя и его дочери много тонких психологических сцен.Поскольку создавали фильм в сжатые сроки, летние сцены снимали в ноябре. На уже голые ветви деревьев вручную клеили искусственную листву, красили траву, а актеры держали во рту ледяную воду и лежали на мерзлой земле, чтобы при разговоре на экране не было видно пара.Интересно, что дача, где проводили съемки, принадлежала бывшему мэру Нижнего Новгорода. Значительная часть интерьера была собственностью хозяина дома, а в продолжении картины — "Утомленные солнцем — 2" — обстановку восстанавливали в павильонах "Мосфильма".Американский успехТяжелый труд актеров окупился: Американская киноакадемия вручила картине приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На награждении Михалков присутствовал вместе с восьмилетней Надей.Во время церемонии юную актрису спросили, что для нее значит получение "Оскара".Важнее наград и премий стало признание критиков и зрителей — как российских, так и зарубежных.В The New York Times фильм охарактеризовали как "изысканную, лирическую и жесткую" историю. А в Los Angeles Times обратили внимание, что лучше всего у Михалкова получается элегантно переплести темы любви, доверия и предательства.Зрители называли картину "мощной работой", отмечали, что это "авторское кино" с послевкусием, которым стало "тихое опустошение".По мотивам ленты британский драматург Питер Флэннери написал одноименную пьесу, а в 2009-м ее поставили в лондонском Королевском национальном театре. В спектакле играли Киаран Хайндс ("Лара Крофт — 2", "Игра престолов"), Рори Киннир ("Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "Род мужской"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентльмены").Современная аудитория продолжает восхищаться фильмом: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Утомленных солнцем" составляет 81% на основании статей критиков и 93% — по мнению публики.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Первый постсоветский блокбастер, удостоенный премии "Оскар", — "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Спустя почти 30 лет картина по-прежнему популярна. О том, почему режиссер спешил со съемками, зачем актеры держали во рту ледяную воду, а также при чем тут новый велосипед — в материале РИА Новости.
"Французский след"
В девяностые страна приходила в себя после распада СССР, советская студийная система кино была практически полностью разрушена.
Тем удивительнее, что "Утомленные солнцем" снимали совместно с Францией. Один из продюсеров — Мишель Сейду, двоюродный дед актрисы Леа Сейду ("Миссия невыполнима: Протокол "Фантом", "Лобстер", "007: Спектр").
К слову, он продюсировал и фильм "Урга — территория любви", а позже — "Сибирского цирюльника".
Никита Сергеевич хотел снять фильм как можно быстрее — в роли дочери главного героя он видел только Надю Михалкову, которой тогда было шесть-семь лет.
«
"Дети быстро растут и теряют нежность, простоту, очарование, которые несет в себе юность", — объяснял режиссер.
Сценарий Михалков и его соавтор Рустам Ибрагимбеков начали писать в мае 1993-го, съемки проходили летом и осенью. А следующей весной картина уже участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Для проекта такого масштаба это рекордные сроки — даже по современным меркам.
В Каннах картина удостоилась Гран-при фестиваля — это второй по значимости приз смотра. Но Михалков остался недоволен: "Золотую пальмовую ветвь" российский фильм уступил "Криминальному чтиву" Квентина Тарантино.
Кстати, название киноленте дало популярное в конце 1930-х одноименное танго. Правда, впервые его исполнили в 1937-м, через год после событий, о которых рассказывает картина.
Единственная актриса, которую утвердили сразу, — Надя Михалкова. Она очень старалась работать с полной отдачей — например, во время съемки сцены в бане скрывала, что ей очень жарко. Только после слов "Снято!" упала в обморок.
Роль Маруси писали под Елену Яковлеву, но о кастинге узнала не очень известная тогда Ингеборга Дапкунайте и без приглашения пришла на пробы. В итоге попала в характер.
На роль Мити планировали взять Олега Меньшикова, но съемки по времени совпадали с его участием в кинопроекте в Румынии. Однако пока Никита Сергеевич проводил кастинги, работа над зарубежной картиной отложилась. Меньшиков обратился к режиссеру — и получил роль.
Сыграть комдива Котова Михалков предлагал разным артистам, но в итоге решил выступить в роли сам — тем более что у героя и его дочери много тонких психологических сцен.
Кадр из фильма "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова
Поскольку создавали фильм в сжатые сроки, летние сцены снимали в ноябре. На уже голые ветви деревьев вручную клеили искусственную листву, красили траву, а актеры держали во рту ледяную воду и лежали на мерзлой земле, чтобы при разговоре на экране не было видно пара.
Интересно, что дача, где проводили съемки, принадлежала бывшему мэру Нижнего Новгорода. Значительная часть интерьера была собственностью хозяина дома, а в продолжении картины — "Утомленные солнцем — 2" — обстановку восстанавливали в павильонах "Мосфильма".
Режиссер и актер Никита Михалков — обладатель приза "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший иностранный фильм" за фильм "Утомленные солнцем" — и его дочь Надя
Важнее наград и премий стало признание критиков и зрителей — как российских, так и зарубежных.
«
"Блестящее чеховское размышление о доверии, любви и назойливых ужасах, которые то время привнесло в обычные семьи", — писали киноэксперты.
В The New York Times фильм охарактеризовали как "изысканную, лирическую и жесткую" историю. А в Los Angeles Times обратили внимание, что лучше всего у Михалкова получается элегантно переплести темы любви, доверия и предательства.
Зрители называли картину "мощной работой", отмечали, что это "авторское кино" с послевкусием, которым стало "тихое опустошение".
По мотивам ленты британский драматург Питер Флэннери написал одноименную пьесу, а в 2009-м ее поставили в лондонском Королевском национальном театре. В спектакле играли Киаран Хайндс ("Лара Крофт — 2", "Игра престолов"), Рори Киннир ("Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "Род мужской"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентльмены").
Современная аудитория продолжает восхищаться фильмом: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Утомленных солнцем" составляет 81% на основании статей критиков и 93% — по мнению публики.
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