https://ria.ru/20230409/kino-1863821749.html

Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем"

Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем" - РИА Новости, 09.04.2023

Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем"

Первый постсоветский блокбастер, удостоенный премии "Оскар", — "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Спустя почти 30 лет картина по-прежнему популярна. О том,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T08:00

2023-04-09T08:00

2023-04-09T08:15

ссср

канны

франция

никита михалков

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олег меньшиков

мосфильм

что посмотреть

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Первый постсоветский блокбастер, удостоенный премии "Оскар", — "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Спустя почти 30 лет картина по-прежнему популярна. О том, почему режиссер спешил со съемками, зачем актеры держали во рту ледяную воду, а также при чем тут новый велосипед — в материале РИА Новости."Французский след"В девяностые страна приходила в себя после распада СССР, советская студийная система кино была практически полностью разрушена.Тем удивительнее, что "Утомленные солнцем" снимали совместно с Францией. Один из продюсеров — Мишель Сейду, двоюродный дед актрисы Леа Сейду ("Миссия невыполнима: Протокол "Фантом", "Лобстер", "007: Спектр").К слову, он продюсировал и фильм "Урга — территория любви", а позже — "Сибирского цирюльника".Никита Сергеевич хотел снять фильм как можно быстрее — в роли дочери главного героя он видел только Надю Михалкову, которой тогда было шесть-семь лет.Сценарий Михалков и его соавтор Рустам Ибрагимбеков начали писать в мае 1993-го, съемки проходили летом и осенью. А следующей весной картина уже участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Для проекта такого масштаба это рекордные сроки — даже по современным меркам.В Каннах картина удостоилась Гран-при фестиваля — это второй по значимости приз смотра. Но Михалков остался недоволен: "Золотую пальмовую ветвь" российский фильм уступил "Криминальному чтиву" Квентина Тарантино.Кстати, название киноленте дало популярное в конце 1930-х одноименное танго. Правда, впервые его исполнили в 1937-м, через год после событий, о которых рассказывает картина.Непростой кастингЕдинственная актриса, которую утвердили сразу, — Надя Михалкова. Она очень старалась работать с полной отдачей — например, во время съемки сцены в бане скрывала, что ей очень жарко. Только после слов "Снято!" упала в обморок.Роль Маруси писали под Елену Яковлеву, но о кастинге узнала не очень известная тогда Ингеборга Дапкунайте и без приглашения пришла на пробы. В итоге попала в характер.На роль Мити планировали взять Олега Меньшикова, но съемки по времени совпадали с его участием в кинопроекте в Румынии. Однако пока Никита Сергеевич проводил кастинги, работа над зарубежной картиной отложилась. Меньшиков обратился к режиссеру — и получил роль.Сыграть комдива Котова Михалков предлагал разным артистам, но в итоге решил выступить в роли сам — тем более что у героя и его дочери много тонких психологических сцен.Поскольку создавали фильм в сжатые сроки, летние сцены снимали в ноябре. На уже голые ветви деревьев вручную клеили искусственную листву, красили траву, а актеры держали во рту ледяную воду и лежали на мерзлой земле, чтобы при разговоре на экране не было видно пара.Интересно, что дача, где проводили съемки, принадлежала бывшему мэру Нижнего Новгорода. Значительная часть интерьера была собственностью хозяина дома, а в продолжении картины — "Утомленные солнцем — 2" — обстановку восстанавливали в павильонах "Мосфильма".Американский успехТяжелый труд актеров окупился: Американская киноакадемия вручила картине приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На награждении Михалков присутствовал вместе с восьмилетней Надей.Во время церемонии юную актрису спросили, что для нее значит получение "Оскара".Важнее наград и премий стало признание критиков и зрителей — как российских, так и зарубежных.В The New York Times фильм охарактеризовали как "изысканную, лирическую и жесткую" историю. А в Los Angeles Times обратили внимание, что лучше всего у Михалкова получается элегантно переплести темы любви, доверия и предательства.Зрители называли картину "мощной работой", отмечали, что это "авторское кино" с послевкусием, которым стало "тихое опустошение".По мотивам ленты британский драматург Питер Флэннери написал одноименную пьесу, а в 2009-м ее поставили в лондонском Королевском национальном театре. В спектакле играли Киаран Хайндс ("Лара Крофт — 2", "Игра престолов"), Рори Киннир ("Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "Род мужской"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентльмены").Современная аудитория продолжает восхищаться фильмом: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Утомленных солнцем" составляет 81% на основании статей критиков и 93% — по мнению публики.

https://ria.ru/20230402/kino-1862218665.html

ссср

канны

франция

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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