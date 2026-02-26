Рейтинг@Mail.ru
"Реал" благодаря голу Винисиуса прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:02 26.02.2026 (обновлено: 01:05 26.02.2026)
"Реал" благодаря голу Винисиуса прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
"Реал" благодаря голу Винисиуса прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
Испанский "Реал" дома обыграл португальскую "Бенфику" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
спорт, орельен тчуамени, винисиус жуниор, реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
"Реал" благодаря голу Винисиуса прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов

"Реал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

© Фото : Пресс-служба "Реал Мадрид"Бразильский нападающий "Реал Мадрид" Винисиус
Бразильский нападающий Реал Мадрид Винисиус - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Мадрид"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Испанский "Реал" дома обыграл португальскую "Бенфику" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. У "Реала" отличились Орельен Тчуамени (16-я минута) и Винисиус Жуниор (80). В составе "Бенфики" мяч забил Рафа Силва (14).
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
2 : 1
Бенфика
16‎’‎ • Орельен Тчуамени
(Федерико Вальверде)
80‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
14‎’‎ • Рафа Силва
На 71-й минуте защитник "Реала" Рауль Асенсио получил тяжелую травму, после того как с ним столкнулся одноклубник Эдуарду Камавинга. Асенсио унесли с поля на носилках.
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью не присутствовал на скамейке своей команды из-за удаления в предыдущей встрече. Лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов форвард "Реала" Килиан Мбаппе пропустил встречу из-за травмы.
Первый матч "Реал" выиграл со счетом 1:0, победный мяч также забил Винисиус.
В 1/8 финала соперником "Реала" станет португальский "Спортинг" или английский "Манчестер Сити". Жеребьевка пройдет в пятницу, 27 февраля.
Футбол
 
