"Реал" благодаря голу Винисиуса прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Испанский "Реал" дома обыграл португальскую "Бенфику" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. У "Реала" отличились Орельен Тчуамени (16-я минута) и Винисиус Жуниор (80). В составе "Бенфики" мяч забил Рафа Силва (14).
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
16’ • Орельен Тчуамени
80’ • Винисиус Жуниор
14’ • Рафа Силва
На 71-й минуте защитник "Реала" Рауль Асенсио получил тяжелую травму, после того как с ним столкнулся одноклубник Эдуарду Камавинга. Асенсио унесли с поля на носилках.
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью не присутствовал на скамейке своей команды из-за удаления в предыдущей встрече. Лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов форвард "Реала" Килиан Мбаппе пропустил встречу из-за травмы.
Первый матч "Реал" выиграл со счетом 1:0, победный мяч также забил Винисиус.
В 1/8 финала соперником "Реала" станет португальский "Спортинг" или английский "Манчестер Сити". Жеребьевка пройдет в пятницу, 27 февраля.