Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо

"Слухи обоснованы. Мы же сами видели, как было с (Миралемом) Пьяничем в ЦСКА. Деньги еще никто и нигде не отменял. Это главная движущая сила любого спорта. Бесплатно никто играть не поедет. Думал, что Коутиньо уже больше лет, а ему, оказывается, всего 33 года. Он шикарный футболист, если его ЦСКА приобретет, то для команды это будет важное усиление", - сказал Мостовой.