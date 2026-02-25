https://ria.ru/20260225/mostovoy-2076608034.html
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что считает обоснованными слухи о желании московского ЦСКА подписать контракт с... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
футбол
филиппе коутиньо
пфк цска
александр мостовой
российская премьер-лига (рпл)
Мостовой считает, что Коутиньо может приехать в ЦСКА и стать важным усилением