Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо
12:51 25.02.2026
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что считает обоснованными слухи о желании московского ЦСКА подписать контракт с... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
филиппе коутиньо, пфк цска, александр мостовой, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Филиппе Коутиньо, ПФК ЦСКА, Александр Мостовой, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо

Мостовой считает, что Коутиньо может приехать в ЦСКА и стать важным усилением

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что считает обоснованными слухи о желании московского ЦСКА подписать контракт с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама". 21 февраля команда досрочно расторгла контракт с Коутиньо по инициативе игрока.
«
"Слухи обоснованы. Мы же сами видели, как было с (Миралемом) Пьяничем в ЦСКА. Деньги еще никто и нигде не отменял. Это главная движущая сила любого спорта. Бесплатно никто играть не поедет. Думал, что Коутиньо уже больше лет, а ему, оказывается, всего 33 года. Он шикарный футболист, если его ЦСКА приобретет, то для команды это будет важное усиление", - сказал Мостовой.
Коутиньо является воспитанником клуба "Васко да Гама". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер", испанские клубы "Эспаньол" и "Барселону", "Ливерпуль", "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.
Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Глушаков поддержал низкую активность "Спартака" в зимнее трансферное окно
Вчера, 12:48
 
ФутболФилиппе КоутиньоПФК ЦСКААлександр МостовойРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
