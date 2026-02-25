"Будут хаять": Пономарев высказался о карьере Хайкина

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что российский вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин не сможет продолжительное время показывать стабильную игру.
Норвежцы во вторник в гостях обыграли со счетом 2:1 трехкратного победителя Лиги чемпионов и прошлогоднего финалиста турнира итальянский "Интер" и по сумме двух встреч (5:2) пробились в 1/8 финала. Российский вратарь "Будё-Глимт" Хайкин провел на поле весь ответный матч и совершил четыре сейва.
"Он мог бы и в России заиграть, какая разница? Всему свое время. В 30 лет он заиграл. Это ж сколько надо было терпеть. А потом будет провал опять у него. Это сейчас он так удачно отстоял несколько игр, и уже стали его хвалить. Так не бывает. Нужна стабильность, как у Игоря Акинфеева. А у этого всплеск в 30 лет, а потом опять провал будет. На этом все закончится. И будут хаять этого Хайкина. Так что на эти хвалебные оды не надо обращать внимания, это временно", - сказал Пономарев.
Хайкин выступает за "Будё-Глимт" с 2019 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не провел за команду ни одного матча.
Ранее в Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче Хайкину гражданства Норвегии. В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года.