"Будут хаять": Пономарев высказался о карьере Хайкина

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что российский вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин не сможет продолжительное время показывать стабильную игру.

Ранее в Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче Хайкину гражданства Норвегии. В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года.