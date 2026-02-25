"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин провел на поле весь матч и совершил четыре сейва.
Первый матч между командами прошел в Будё 18 февраля и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Таким образом, норвежский клуб одержал победу над трехкратным победителем Лиги чемпионов и прошлогодним финалистом турнира "Интером" по сумме двух матчей (5:2) и вышел в 1/8 финала турнира.
Соперником "Будё-Глимта" станет английский "Манчестер Сити" или португальский "Спортинг". Жеребьевка матчей 1/8 финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
