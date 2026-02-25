"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" одержал выездную победу над итальянским "Интером" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Йенс-Петтер Хауге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У "Интера" отличился Алессандро Бастони (76).

Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин провел на поле весь матч и совершил четыре сейва.

Первый матч между командами прошел в Будё 18 февраля и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Таким образом, норвежский клуб одержал победу над трехкратным победителем Лиги чемпионов и прошлогодним финалистом турнира "Интером" по сумме двух матчей (5:2) и вышел в 1/8 финала турнира.