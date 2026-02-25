Рейтинг@Mail.ru
"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:55 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/bud-glimt-2076524165.html
"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" одержал выездную победу над итальянским "Интером" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T00:55:00+03:00
2026-02-25T00:55:00+03:00
футбол
спорт
алессандро бастони
никита хайкин
интер
будё-глимт
лига чемпионов уефа
спорт, алессандро бастони, никита хайкин, интер, будё-глимт, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Алессандро Бастони, Никита Хайкин, Интер, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Будё-Глимт" с Хайкиным в составе обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала ЛЧ

© Getty Images / Giuseppe CottiniНикита Хайкин в матче против "Интера"
Никита Хайкин в матче против Интера - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" одержал выездную победу над итальянским "Интером" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Йенс-Петтер Хауге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У "Интера" отличился Алессандро Бастони (76).
Лига чемпионов УЕФА
24 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
1 : 2
Буде-Глимт
76‎’‎ • Алессандро Бастони
(Анж-Йоан Бонни)
58‎’‎ • Йенс Петер Хауге
72‎’‎ • Хакон Эвьен
(Йенс Петер Хауге)
Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин провел на поле весь матч и совершил четыре сейва.
Первый матч между командами прошел в Будё 18 февраля и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Таким образом, норвежский клуб одержал победу над трехкратным победителем Лиги чемпионов и прошлогодним финалистом турнира "Интером" по сумме двух матчей (5:2) и вышел в 1/8 финала турнира.
Соперником "Будё-Глимта" станет английский "Манчестер Сити" или португальский "Спортинг". Жеребьевка матчей 1/8 финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала"
ФутболСпортАлессандро БастониНикита ХайкинИнтерБудё-ГлимтЛига чемпионов 2025-2026
 
