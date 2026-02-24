https://ria.ru/20260224/futbol-2076514453.html
"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" обыграл бельгийский "Брюгге" в ответном матче стыкового раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала плей-офф еврокубка. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
