"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
Футбол
 
22:42 24.02.2026 (обновлено: 22:50 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/futbol-2076514453.html
"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" обыграл бельгийский "Брюгге" в ответном матче стыкового раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала плей-офф еврокубка. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T22:42:00+03:00
2026-02-24T22:50:00+03:00
футбол
спорт
атлетико (мадрид)
брюгге
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076515660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07a8dba8db1481344ec9c628ea009c5a.jpg
https://ria.ru/20260224/futbol-2076507698.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076515660_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ad40374f3a073632fc6aeb4dabae5a60.jpg
1920
1920
true
спорт, атлетико (мадрид), брюгге, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Атлетико (Мадрид), Брюгге, Лига чемпионов УЕФА
"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" обыграл "Брюгге" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Getty Images / Angel Martinez - UEFA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Испанский "Атлетико" обыграл бельгийский "Брюгге" в ответном матче стыкового раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала плей-офф еврокубка.
Матч в Мадриде завершился победой хозяев поля со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Александр Сёрлот (23, 76 и 87-я минуты), также отличился Джонни Кардозо (48). Гол гостей на счету Хоэля Ордоньеса (36).
Лига чемпионов УЕФА
24 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Атлетико Мадрид
4 : 1
Брюгге
23‎’‎ • Александер Серлот
(Ян Облак)
48‎’‎ • Джонни
76‎’‎ • Александер Серлот
(Адемола Лукман)
87‎’‎ • Александер Серлот
(Маттео Руггери)
36‎’‎ • Джоэл Ордонес
(Брэндон Мехеле)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первая встреча в Брюгге завершилась со счетом 3:3. "Атлетико" в 1/8 финала сыграет с одним из английских клубов - "Тоттенхэмом" или "Ливерпулем".
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "Пари Сен-Жермен".
Джанлука Престианни - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом
Вчера, 21:15
 
ФутболСпортАтлетико (Мадрид)БрюггеЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
