Звезда "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании женщины, сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщали об инциденте, который произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. По словам девушки, которой на тот момент было 24 года, она познакомилась с футболистом в социальных сетях, а затем приехала к нему домой, где Хакими, игнорируя отказ, совершил насильственные действия. После этого она смогла покинуть его дом и обратилась в полицию. В марте того же года марокканец был помещен под судебный контроль после задержания и допроса, в ходе которого отрицал все обвинения. Адвокаты 27-летнего защитника настаивают на том, что дело - часть схемы с целью вымогательства.
Во вторник стало известно о решении судьи передать дело об изнасиловании в департаментский уголовный суд. Футболисту грозит до 15 лет тюрьмы. Сам марокканец сообщил в соцсетях, что со спокойствием ждет процесса.
"Сегодня обвинения в изнасиловании достаточно, чтобы начать судебный процесс, хотя я это оспариваю, а все показывает, что обвинение ложно. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и по отношению к настоящим жертвам. Я со спокойствием жду этого процесса, который позволит правде восторжествовать публично", - написал Хакими в соцсети X.
Хакими выступает за "ПСЖ" с 2021 года, в парижском клубе он стал четырехкратным чемпионом Франции, выиграл два Кубка Франции, три Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также Хакими выиграл Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в составе "Реала", стал чемпионом Италии с миланским "Интером" и обладателем Суперкубка Германии с дортмундской "Боруссией".