Звезда "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Во вторник стало известно о решении судьи передать дело об изнасиловании в департаментский уголовный суд. Футболисту грозит до 15 лет тюрьмы. Сам марокканец сообщил в соцсетях, что со спокойствием ждет процесса.

"Сегодня обвинения в изнасиловании достаточно, чтобы начать судебный процесс, хотя я это оспариваю, а все показывает, что обвинение ложно. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и по отношению к настоящим жертвам. Я со спокойствием жду этого процесса, который позволит правде восторжествовать публично", - написал Хакими в соцсети X.