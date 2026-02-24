Рейтинг@Mail.ru
Звезда "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:50 24.02.2026 (обновлено: 16:29 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/futbol-2076413292.html
Звезда "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Звезда "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Звезда "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании женщины, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T14:50:00+03:00
2026-02-24T16:29:00+03:00
футбол
в мире
франция
марокко
париж
ашраф хакими
пари сен-жермен (псж)
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020200846_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8d982560306790f3cc5d20173253bd92.jpg
https://ria.ru/20260224/kubok-2076392594.html
https://ria.ru/20260224/futbol-2076285431.html
франция
марокко
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020200846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b88d351cc9d02ca00c570d83f0d7803f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, франция, марокко, париж, ашраф хакими, пари сен-жермен (псж), реал мадрид, интер, лига чемпионов уефа, суперкубок испании, суперкубок германии
Футбол, В мире, Франция, Марокко, Париж, Ашраф Хакими, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Реал Мадрид, Интер, Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок Испании, Суперкубок Германии
Звезда "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании

L'Equipe: футболист "ПСЖ" Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАшраф Хакими
Ашраф Хакими - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Ашраф Хакими. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании женщины, сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщали об инциденте, который произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. По словам девушки, которой на тот момент было 24 года, она познакомилась с футболистом в социальных сетях, а затем приехала к нему домой, где Хакими, игнорируя отказ, совершил насильственные действия. После этого она смогла покинуть его дом и обратилась в полицию. В марте того же года марокканец был помещен под судебный контроль после задержания и допроса, в ходе которого отрицал все обвинения. Адвокаты 27-летнего защитника настаивают на том, что дело - часть схемы с целью вымогательства.
Пустые трибуны стадиона Арена -Химки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Матч Кубка России между "Арсеналом" и "Локомотивом" перенесли в Химки
Вчера, 13:42
Во вторник стало известно о решении судьи передать дело об изнасиловании в департаментский уголовный суд. Футболисту грозит до 15 лет тюрьмы. Сам марокканец сообщил в соцсетях, что со спокойствием ждет процесса.
"Сегодня обвинения в изнасиловании достаточно, чтобы начать судебный процесс, хотя я это оспариваю, а все показывает, что обвинение ложно. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и по отношению к настоящим жертвам. Я со спокойствием жду этого процесса, который позволит правде восторжествовать публично", - написал Хакими в соцсети X.
Хакими выступает за "ПСЖ" с 2021 года, в парижском клубе он стал четырехкратным чемпионом Франции, выиграл два Кубка Франции, три Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также Хакими выиграл Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в составе "Реала", стал чемпионом Италии с миланским "Интером" и обладателем Суперкубка Германии с дортмундской "Боруссией".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Аргентине приостановили футбольные чемпионаты из-за скандала
Вчера, 00:34
 
ФутболВ миреФранцияМароккоПарижАшраф ХакимиПари Сен-Жермен (ПСЖ)Реал МадридИнтерЛига чемпионов 2025-2026Суперкубок ИспанииСуперкубок Германии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала