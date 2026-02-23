Трамп обещает раскрыть сенсационные документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Пришельцы снова в центре внимания. Бывший президент США Барак Обама допустил существование инопланетян, чем натолкнул общественность на подозрения: неужели верхушка власти что-то знает?

Официальный ответ Дональда Трампа был незамедлительным. Что сказал президент?

Лично не встречался

Интерес к теме внеземного разума подогрело заявление Барака Обамы в интервью американскому блогеру Брайану Коэну. Он признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Бывший президент США Барак Обама © AP Photo / Thanassis Stavrakis Бывший президент США Барак Обама

"По статистике, вселенная настолько огромна, что велика вероятность того, что где-то там существует жизнь. Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность того, что нас посещали пришельцы, мала, и во время своего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне с нами контактировали", — написал политик в социальных сетях.

В то же время бывший американский лидер опроверг теории заговора и подчеркнул, что на территории "Зоны 51" нет никаких секретных лабораторий, чтобы содержать внеземных существ.

Обещают все рассказать

После признания предшественника громкое заявление сделал и Трамп. Президент пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

"Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами", — написал президент.

Хотя Трамп уже неоднократно высказывался в поддержку повышения прозрачности и "раскрытия информации" об НЛО, его личный интерес к этой теме исторически характеризовался как скептический или ограниченный.

"Верю ли я в это? Нет, наверное, не могу сказать, что верю. Но я встречался с серьезными людьми, которые утверждали, что видели какие-то очень странные вещи, летающие вокруг", — сказал Трамп в прошлом году в подкасте Логана Пола.

Шокирующее заявление

Тем не менее невестка президента Лара Трамп намекнула, что скоро будет сделано сенсационное заявление. Женщина подтвердила намерение Дональда публично раскрыть правду об НЛО и инопланетянах. Заявление она сделала на подкасте издания New York Post.

Ведущая подкаста поинтересовалась у Лары, собирается ли президент сделать какое-то заявление по поводу НЛО.

© AP Photo / Susan Walsh Лара Трамп © AP Photo / Susan Walsh Лара Трамп

"Я недавно слышала, что у моего тестя действительно подготовлена речь на эту тему. Думаю, он ждет подходящего момента, чтобы произнести ее. Не знаю, когда это будет. Но там точно будет что-то связанное с внеземной жизнью, так сказать", — ответила невестка американского лидера.

"Он немного колебался, прежде чем дать нам какую-то реальную информацию, и это наводит меня на мысль, что у него есть много данных, но он ждет подходящего момента, чтобы ими поделиться", — говорила Лара.

Также в связи с недавними сообщениями о возможном выступлении президента на тему НЛО она добавила, что необычная сдержанность главы государства в этом вопросе укрепила ее уверенность в том, что "это еще не все".

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп заходит в конференц-зал перед телевизионными дебатами Джо Байдена и Дональда Трампа © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп заходит в конференц-зал перед телевизионными дебатами Джо Байдена и Дональда Трампа

Впрочем, на страницах издания Daily Mail со ссылкой на инсайдера и вовсе пообещали шокирующее заявление : "Он подтвердит, что судебно-медицинская экспертиза найденных внеземных транспортных средств и биологических объектов, не принадлежащих человеку, установила их внеземное происхождение, что станет первым официальным признанием этой реальности со стороны мирового лидера".

Они среди нас?

Громкие заявления на тему инопланетян делаются довольно часто, вот только каких-то серьезных материальных свидетельств их существования пока нет.

На фоне участившихся на Западе обсуждений инопланетной жизни ситуацию в шутливой форме прокомментировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.