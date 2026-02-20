https://ria.ru/20260220/tramp-2075649896.html
Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
В субботу Обама
в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами. Комментируя это, Трамп
ранее заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию.
"Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он заявил, что проблема является в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной.