Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах
04:45 20.02.2026 (обновлено: 07:01 20.02.2026)
Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах
Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах
Президент США Дональд Трамп после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной... РИА Новости, 20.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Министерство обороны США
Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах

Трамп пообещал поручить Пентагону опубликовать информацию об инопланетянах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
В субботу Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами. Комментируя это, Трамп ранее заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию.
"Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он заявил, что проблема является в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной.
Здание Министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Минюст объяснил, в каком случае инопланетянина признают иноагентом
20 мая 2025, 14:55
 
