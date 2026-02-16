https://ria.ru/20260216/obama-2074773198.html
Обама вновь признался, что верит в существование инопланетян
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама, на выходных высказавшийся по теме существования внеземной жизни, уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.
В субботу Обама
в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел.
"По статистике, вселенная настолько огромна, что велика вероятность того, что где-то там существует жизнь. Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность того, что нас посещали пришельцы, мала, и во время своего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне с нами контактировали", - написал политик в соцсети Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская