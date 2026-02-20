Дмитриев предположил, что Обама и власти ЕС являются инопланетянами

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне участившихся на Западе обсуждений инопланетной жизни предположил, что экс-президент США Барак Обама, а также европейское руководство - инопланетяне, стремящиеся подорвать западную цивилизацию изнутри.