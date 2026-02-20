Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев предположил, что Обама и власти ЕС являются инопланетянами - РИА Новости, 20.02.2026
07:09 20.02.2026
Дмитриев предположил, что Обама и власти ЕС являются инопланетянами
Дмитриев предположил, что Обама и власти ЕС являются инопланетянами
Дмитриев предположил, что Обама и власти ЕС являются инопланетянами

Барак Обама
© AP Photo / Erin Hooley
Барак Обама. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне участившихся на Западе обсуждений инопланетной жизни предположил, что экс-президент США Барак Обама, а также европейское руководство - инопланетяне, стремящиеся подорвать западную цивилизацию изнутри.
Ранее президент США Дональд Трамп после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
"Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама - один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании. Это объяснило бы их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри", - так Дмитриев прокомментировал в соцсети Х слова Трампа об обнародовании информации.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах
