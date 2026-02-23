https://ria.ru/20260223/kkhl-2076255127.html
Матч "Сочи" — ЦСКА прервали после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА
Матч "Сочи" — ЦСКА прервали после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА прерван после первого периода. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
цска
Матч "Сочи" — ЦСКА прервали после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА
Зрителей матча "Сочи" — ЦСКА попросили покинуть трибуны из-за угрозы атаки БПЛА