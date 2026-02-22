https://ria.ru/20260222/nichya-2076031728.html
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А
"Кальяри" и римский "Лацио" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T00:53:00+03:00
2026-02-22T00:53:00+03:00
2026-02-22T00:53:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
кальяри
лацио
парма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260221/futbol-2076021937.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), кальяри, лацио, парма
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Кальяри, Лацио, Парма
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А
"Лацио" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 26-го тура Серии А