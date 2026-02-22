Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:53 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/nichya-2076031728.html
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А
"Кальяри" и римский "Лацио" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T00:53:00+03:00
2026-02-22T00:53:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
кальяри
лацио
парма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260221/futbol-2076021937.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), кальяри, лацио, парма
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Кальяри, Лацио, Парма
"Лацио" в большинстве сыграл вничью с "Кальяри" в матче Серии А

"Лацио" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 26-го тура Серии А

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Кальяри" и римский "Лацио" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кальяри завершилась со счетом 0:0. На 85-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист команды хозяев Ерри Мина.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
21 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Кальяри
0 : 0
Лацио
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио" (34 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Серии A. "Кальяри" (29) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Кальяри" сыграет в гостях с "Пармой" 27 февраля. "Лацио" на выезде 1 марта встретится с "Торино".
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
21 февраля, 22:05
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)КальяриЛациоПарма
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала