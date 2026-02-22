Футбольный матч "Црвена звезда" - "Партизан" прерывали из-за пожара

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Матч 24-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградскими клубами "Црвена звезда" и "Партизан" был прерван из-за пожара на трибуне, сообщает Sportklub.

На 71-й минуте в ворота "Црвены Звезды" был назначен пенальти, который не смог реализовать хавбек гостей Милан Вукотич. Болельщики обоих клубов массово использовали пиротехнику во время матча.