Футбольный матч "Црвена звезда" - "Партизан" прерывали из-за пожара
Футбол
 
21:17 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/futbol-2076131437.html
Футбольный матч "Црвена звезда" - "Партизан" прерывали из-за пожара
Футбольный матч "Црвена звезда" - "Партизан" прерывали из-за пожара
Матч 24-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградскими клубами "Црвена звезда" и "Партизан" был прерван из-за пожара на трибуне, сообщает Sportklub.
2026-02-22T21:17:00+03:00
2026-02-22T21:17:00+03:00
футбол
спорт
сербия
наир тикнизян
страхиня эракович
црвена звезда
партизан
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895168644_133:0:1868:976_1920x0_80_0_0_87d0933abc89f5048a3668b1bfae98cc.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076126821.html
https://ria.ru/20260222/futbol-2076115887.html
сербия
спорт, сербия, наир тикнизян, страхиня эракович, црвена звезда, партизан, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Сербия, Наир Тикнизян, Страхиня Эракович, Црвена Звезда, Партизан, Локомотив (Москва)
Футбольный матч "Црвена звезда" - "Партизан" прерывали из-за пожара

Белградское футбольное дерби "Црвена звезда" - "Партизан" прерывали из-за пожара

© Фото : Пресс-служба ФК "Црвена Звезда"Полузащитник клуба "Црвена звезда" Егор Пруцев
Полузащитник клуба Црвена звезда Егор Пруцев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Црвена Звезда"
Полузащитник клуба "Црвена звезда" Егор Пруцев. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Матч 24-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградскими клубами "Црвена звезда" и "Партизан" был прерван из-за пожара на трибуне, сообщает Sportklub.
Игра на стадионе "Райко Митич" была прервана вскоре после второго гола "Црвены звезды", когда на 56-й минуте хозяева повели со счетом 2:0. Главный арбитр Павле Илич приостановил игру до разрешения ситуации, возникшей в связи с пожаром на южной трибуне. Пожарные отреагировали быстро и оперативно локализовали возгорание в той части стадиона, где находились болельщики "Партизана". Пауза в игре составила около десяти минут.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге
Вчера, 20:17
На 71-й минуте в ворота "Црвены Звезды" был назначен пенальти, который не смог реализовать хавбек гостей Милан Вукотич. Болельщики обоих клубов массово использовали пиротехнику во время матча.
В составе "Црвены Звезды" в матче участие приняли армянский бывший защитник "Локомотива" и ЦСКА Наир Тикнизян, а также сербский футболист "Зенита" Страхиня Эракович, который выступает в составе белградского клуба на правах аренды..
"Црвена звезда" одержала победу над "Партизаном" со счетом 3:0 в 178-м по счету "Вечном дерби". Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. После возвращения бывшего тренера "Спартака" Деяна Станковича на пост главного тренера клуб не проигрывает на протяжении восьми матчей. "Партизан" (53 очка) располагается на второй позиции, прервав серию из трех матчей без поражений.
Футболисты Ливерпуля - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
Вчера, 19:11
 
ФутболСпортСербияНаир ТикнизянСтрахиня ЭраковичЦрвена ЗвездаПартизанЛокомотив (Москва)
 
