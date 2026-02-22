Футбольный матч "Црвена звезда" - "Партизан" прерывали из-за пожара

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Матч 24-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградскими клубами "Црвена звезда" и "Партизан" был прерван из-за пожара на трибуне, сообщает Sportklub.
Игра на стадионе "Райко Митич" была прервана вскоре после второго гола "Црвены звезды", когда на 56-й минуте хозяева повели со счетом 2:0. Главный арбитр Павле Илич приостановил игру до разрешения ситуации, возникшей в связи с пожаром на южной трибуне. Пожарные отреагировали быстро и оперативно локализовали возгорание в той части стадиона, где находились болельщики "Партизана". Пауза в игре составила около десяти минут.
На 71-й минуте в ворота "Црвены Звезды" был назначен пенальти, который не смог реализовать хавбек гостей Милан Вукотич. Болельщики обоих клубов массово использовали пиротехнику во время матча.
В составе "Црвены Звезды" в матче участие приняли армянский бывший защитник "Локомотива" и ЦСКА Наир Тикнизян, а также сербский футболист "Зенита" Страхиня Эракович, который выступает в составе белградского клуба на правах аренды..
"Црвена звезда" одержала победу над "Партизаном" со счетом 3:0 в 178-м по счету "Вечном дерби". Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. После возвращения бывшего тренера "Спартака" Деяна Станковича на пост главного тренера клуб не проигрывает на протяжении восьми матчей. "Партизан" (53 очка) располагается на второй позиции, прервав серию из трех матчей без поражений.
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
Вчера, 19:11