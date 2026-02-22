Рейтинг@Mail.ru
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:52 22.02.2026 (обновлено: 16:07 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/futbol-2076092649.html
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России
Бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи заявил РИА Новости, что может приехать на финал Кубка России. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:52:00+03:00
2026-02-22T16:07:00+03:00
футбол
спорт
кевин кураньи
динамо москва
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113915/86/1139158648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c570bc8ab736cb1fb1d12c7ade4eddfc.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076084999.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113915/86/1139158648_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_cf26fd8e061b31389c3a09e144d7ceab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кевин кураньи, динамо москва, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Кевин Кураньи, Динамо Москва, Кубок России по футболу
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России

Кевин Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России по футболу

© РИА Новости / Виктор Вытольский | Перейти в медиабанкКевин Кураньи
Кевин Кураньи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Перейти в медиабанк
Кевин Кураньи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи заявил РИА Новости, что может приехать на финал Кубка России.
Финал Кубка России предварительно запланирован на 24 мая. Место проведения решающей игры турнира пока не определено.
«
"Я всегда рад возвращаться в Россию. Надеюсь, скоро снова приеду сюда. Может быть, на финал Кубка, если "Динамо" выйдет туда", - сказал Кураньи.
В сезоне-2025/26 "Динамо" продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграют с московским "Спартаком".
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
Вчера, 14:29
 
ФутболСпортКевин КураньиДинамо МоскваКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала