https://ria.ru/20260222/futbol-2076092649.html
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России
Бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи заявил РИА Новости, что может приехать на финал Кубка России. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:52:00+03:00
2026-02-22T15:52:00+03:00
2026-02-22T16:07:00+03:00
футбол
спорт
кевин кураньи
динамо москва
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113915/86/1139158648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c570bc8ab736cb1fb1d12c7ade4eddfc.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076084999.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113915/86/1139158648_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_cf26fd8e061b31389c3a09e144d7ceab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кевин кураньи, динамо москва, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Кевин Кураньи, Динамо Москва, Кубок России по футболу
Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России
Кевин Кураньи заявил, что может приехать на финал Кубка России по футболу