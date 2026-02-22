Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Сакраменто" в матче НБА

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" обыграл "Сакраменто Кингз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Остине и завершилась со счетом 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28) в пользу "Спёрс". Самым результативным игроком матча стал Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио", на счету которого 28 очков, а также 15 подборов. В составе соперника больше всех очков набрали Киган Мюррэй и Демар Дерозан (по 20), дабл-дабл на счету Максима Рейно (16 очков, 12 подборов).
22 февраля 2026 • начало в 04:00
Завершен
"Сан-Антонио" (40 побед, 16 поражений) выиграл восьмой матч подряд и занимает второе место в таблице Западной конференции, "Сакраменто" (12 побед, 46 поражений) проиграл 16-й матч подряд и располагается на последней, 15-й строчке.
Результаты других матчей дня:
"Финикс Санз" - "Орландо Мэджик" - 113:110 ОТ;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 126:111;
"Майами Хит" - "Мемфис Гриззлис" - 136:120;
"Чикаго Буллз" - "Детройт Пистонс" - 110:126;
"Нью-Йорк Никс" - "Хьюстон Рокетс" - 108:106.