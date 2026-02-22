https://ria.ru/20260222/apl-2076032698.html
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T01:13:00+03:00
2026-02-22T01:13:00+03:00
2026-02-22T01:13:00+03:00
футбол
спорт
манчестер сити
арсенал (лондон)
эвертон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
https://ria.ru/20260221/bornmut-2076024061.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, манчестер сити, арсенал (лондон), эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Манчестер Сити, Арсенал (Лондон), Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 27-го тура АПЛ