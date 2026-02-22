Рейтинг@Mail.ru
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ
Футбол
Футбол
 
01:13 22.02.2026
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
футбол
спорт
манчестер сити
арсенал (лондон)
эвертон
английская премьер-лига (апл)
спорт, манчестер сити, арсенал (лондон), эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Манчестер Сити, Арсенал (Лондон), Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
Дубль О'Райли принес "Манчестер Сити" победу над "Ньюкаслом" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 27-го тура АПЛ

Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1. В составе "Сити" дубль оформил Нико О'Райли (14-я, 27-я минута). У "Ньюкасла" отличился Льюис Холл (22).
Английская премьер-лига (АПЛ)
21 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл
14‎’‎ • Nico O'Reilly
(Омар Мармуш)
27‎’‎ • Nico O'Reilly
(Эрлинг Холанд)
22‎’‎ • Льюис Холл
(Джейкоб Рэмси)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити" (56 очков) идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая от лондонского "Арсенала" на 2 очка. "Ньюкасл" (36) занимает десятое место.
В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет с "Лидсом" в гостях 28 февраля. "Ньюкасл" в этот же день примет ливерпульский "Эвертон".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
21 февраля, 22:34
 
ФутболСпортМанчестер СитиАрсенал (Лондон)ЭвертонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
