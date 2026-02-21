https://ria.ru/20260221/sochi-2075967781.html
"Сочи" обыграл "Актобе" в товарищеском матче
"Сочи" обыграл "Актобе" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Сочи" обыграл "Актобе" в товарищеском матче
Футболисты "Сочи" обыграли казахстанский клуб "Актобе" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Дубль Игнатова помог футболистам "Сочи" обыграть "Актобе" в товарищеском матче