"Сочи" обыграл "Актобе" в товарищеском матче
Футбол
 
14:09 21.02.2026
"Сочи" обыграл "Актобе" в товарищеском матче
"Сочи" обыграл "Актобе" в товарищеском матче
Футболисты "Сочи" обыграли казахстанский клуб "Актобе" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.
"Сочи" обыграл "Актобе" в товарищеском матче

Дубль Игнатова помог футболистам "Сочи" обыграть "Актобе" в товарищеском матче

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Футболисты "Сочи" обыграли казахстанский клуб "Актобе" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:0. В составе "Сочи" голы забили Михаил Игнатов (7-я, 80-я минуты) и Антон Зиньковский (28).
Позднее в субботу сочинцы проведут еще один контрольный матч - против киргизского "Барса".
"Сочи" ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков. В 19-м туре команда 1 марта сыграет дома с московским "Спартаком".
Товарищеские матчи. Клубы
21 февраля 2026 • начало в 11:00
Завершен
Сочи
3 : 0
Актобе
