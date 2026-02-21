Рейтинг@Mail.ru
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Хоккей
 
19:33 21.02.2026 (обновлено: 20:10 21.02.2026)
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Петербургский СКА на своем льду обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ

ЦСКА проиграл СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Минск)
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Дишковский (11-я и 26-я минуты), а также отличился Рокко Гримальди (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
СКА
3 : 0
ЦСКА
10:21 • Nikita Dishkovsky
(Михаил Воробьев, Сергей Сапего)
25:31 • Nikita Dishkovsky (П)
09:49 • Рокко Гримальди
Хоккеисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
21 февраля, 20:04
СКА сравнял счет в очных противостояниях с ЦСКА в текущем сезоне - 2-2. 21-летний вратарь петербургского клуба Сергей Иванов отразил 29 бросков и оформил третий шатаут в сезоне, который стал для него также вторым сухим матчем подряд.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов не присутствовал на матче. Ранее в пресс-службе клуба заявили, что он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства. СМИ сообщали, что специалист пропустит матч из-за поездки в Италию для просмотра финального матча хоккейного олимпийского турнира.
ЦСКА проиграл второй матч подряд и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками. СКА, набрав 67 очков, идет на седьмой позиции. В следующем матче ЦСКА 23 февраля на выезде сыграет против "Сочи", СКА днем позднее примет владивостокский "Адмирал".
В другом матче нижегородское "Торпедо" на своем льду в серии буллитов победило казанский "Ак Барс" (3:2).
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА
20 февраля, 23:56
 
Хоккей Санкт-Петербург Италия Игорь Ларионов СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
