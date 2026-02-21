https://ria.ru/20260221/khokkey-2076008962.html
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Петербургский СКА на своем льду обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.02.2026
СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
