Рейтинг@Mail.ru
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:45 21.02.2026 (обновлено: 01:47 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/khokkey-2075908615.html
США бросят вызов Канаде. Звезды КХЛ сразятся за бронзу на Олимпиаде
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
США бросят вызов Канаде. Звезды КХЛ сразятся за бронзу на Олимпиаде
Сборная США разгромила команду Словакии в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В финальной битве американцы сразятся с Канадой. Словаки с... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T01:45:00+03:00
2026-02-21T01:47:00+03:00
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
джек хьюз
нэтан маккиннон
теему селянне
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075906387_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_776b4eebaef735abd5e1766c9009bfba.jpg
https://ria.ru/20260220/khokkey-2075876708.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075906387_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1f762ba00da22c17bd8bb74bd724537e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл), джек хьюз, нэтан маккиннон, теему селянне, канада, сша, словакия, адам ружичка, адам лишка, мартин гернат , тейдж томпсон, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Джек Хьюз, Нэтан Маккиннон, Теему Селянне, Канада, США, Словакия, Адам Ружичка, Адам Лишка, Мартин Гернат , Тейдж Томпсон, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
США бросят вызов Канаде. Звезды КХЛ сразятся за бронзу на Олимпиаде

Сборная США обыграла словаков и вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХоккеисты сборной США празднуют гол в матче против Словакии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной США празднуют гол в матче против Словакии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Сборная США разгромила команду Словакии в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В финальной битве американцы сразятся с Канадой. Словаки с игроками КХЛ в составе поборются за бронзу.

Канада взбесила легенду

Один из важнейших игровых дней в мужском хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх в Италии, в рамках которого определились финалисты первенства, начался с громкой победы сборной Канады в матче против команды Финляндии. И пусть с точки зрения исхода встречи сенсации не случилось, развитие самой игры оказалось наполнено элементами драмы и даже скандала. Канадцы смогли отыграться со счета 0:2, а победную шайбу забросили за 36 секунд до конца основного времени, реализовав большинство. Автором решающего гола стал Нэтан Маккиннон, который и заработал победное большинство, очень артистично изобразил боль, полученную после легкого касания его лица клюшки финского защитника. Решение судей оставить финнов в меньшинстве за этот эпизод особенно разозлило легенду Финляндии, НХЛ и всего мирового хоккея Теему Селянне.
«
"Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в одном матче, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала... Просто смешно", — написал он в своих соцсетях.
© REUTERS / David W CernyХоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026
Тем не менее, Канада впервые с 2014 оказалась в финале олимпийского турнира. Их соперник определился в следующем матче сегодняшнего игрового вечера во встрече сборных Словакии и США. Обе команды стали победителями своих групп в стартовом раунде турнира. В четвертьфинале же словаки уверенно одолели немцев (6:2) и стали единственной сборной, которая в рамках стартового этапа плей-офф уложились в основное время матча, а американцы в овертайме дожали шведов (2:1 ОТ).
До сегодняшнего дня Словакия и США провели шесть очных встреч на зимних Олимпийских играх. Небольшое преимущество в этом противостоянии имелось за "звездно-полосатыми", которые добыли три победы. Их первый матч друг против друга завершился вничью (3:3), еще две игры остались за словаками. Причем последняя победа словацкой команды над американской случилась в их предыдущей встрече, которая состоялась на Играх-2022 в Пекине и завершилась выходом Юрая Слафковски и компании в полуфинал.
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Сыграли за Кросби и добили чемпионов: Канада — в финале Олимпиады!
20 февраля, 21:35

США не заметили словаков

В составе сегодняшней сборной США участие в матче четырехлетней давности принял только один игрок — Брок Фэйбер. В 2022-м он еще не дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а теперь вовсю играет за один клуб с Кириллом Капризовым. У словаков же вклад в ту победу вложили сразу пять игроков из нынешнего состава. Впрочем, этого опыта им сегодня не хватило, чтобы оказать полноценное сопротивление звездам НХЛ.
Olympic Games Final Stage
20 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
США
6 : 2
Словакия
04:19 • Дилан Ларкин
(Зак Веренски, Тейдж Томпсон)
19:19 • Тейдж Томпсон
(Джек Айкел, Квин Хьюс)
32:14 • Джек Хьюз
(Зак Веренски)
32:33 • Джек Айкел
(Брэди Ткачук, Мэттью Ткачук)
38:24 • Джек Хьюз
(Зак Веренски, Мэттью Болди)
50:52 • Брэди Ткачук
(Винсент Трочек, Ноа Ханифин)
44:55 • Юрай Слафковский
(Адам Ружичка, Мартин Фехервари)
53:17 • Павол Регенда
(Милош Келемен, Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Словакам было очень важно завладеть инициативой с самого начала матча. Все победы, которые они добыли на Играх-2026, были оформлены только в тех встречах, в которых им удалось открыть счет. Единственный до сегодняшнего дня матч, в котором подопечные Владимира Орсага пропустили первыми, они проиграли (от Швеции — 3:5).
Выполнить этот план-минимум словацкой сборной не удалось. С первых же секунд словаки попали под мощное давление американцев и не смогли принять темп, который задали "звездно-полосатые". Отсюда у дружины Орсага последовали необязательные ошибки. Уже на пятой минуте американская команда подловила их на смене, и Дилан Ларкин, на скорости ворвавшийся в зону, классным кистевым броском попал в ближний угол ворот Самуэля Главая.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХоккеисты сборной США празднуют гол в матче против Словакии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной США празднуют гол в матче против Словакии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Хоккеисты сборной США празднуют гол в матче против Словакии на Олимпиаде-2026
Американцы играли с ощутимым запасом, легко и в удовольствие. Если канадцы то против чехов, то против финнов буквально вымучивали голы и выезжали только на первом звене, то команда Майка Салливана действовала так, как и положено фавориту, и даже могла позволить себе ошибаться. "звездно-полосатые" только в первом периоде подарили словакам две попытки игры в большинстве, но ни одну из них они не использовали. В действиях словацких хоккеистов прослеживалась робость, неточность и суетливость. Сборная США играла уверенно. Именно так Тейдж Томпсон фирменным щелчком из левого круга вбрасывания отправил шайбу в "девятку" и помог американцам реализовать их первое же большинство под занавес первого периода.
Во второй 20-минутке ситуация на площадке была аналогичной. Но если до середины периода словаки оказывали хотя бы какое-то сопротивление, то с пересечением экватора матча откровенно посыпались. И если сначала словацкой команде повезло, что Джейк Гюнцель забил ударом по шайбе не клюшкой, а коньком, что вовремя увидели судьи, то в следующем же эпизоде причин для отмены гола не представилось. Сперва Джек Хьюз и Джек Айкел оформили по голу в течение 19 секунд, после чего Галай уступил место в воротах Станиславу Шкорванеку, а незадолго до перерыва Хьюз точным броском с острого угла "прошил" и вышедшего на замену словацкого вратаря, который в свои 30 лет дебютировал на Олимпиаде.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГолкипер сборной Словакии Самуэль Главай на Олимпиаде-2026
Голкипер сборной Словакии Самуэль Главай на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Голкипер сборной Словакии Самуэль Главай на Олимпиаде-2026
При 5:0 на табло после двух периодов с результатом матча все было ясно. В дальнейшем обеим командам оставалось лишь готовиться к следующим играм: американцам — к финалу против Канады, словакам — в борьбе с финнами за бронзу. В этом плане словацкой команде пришлось даже проще. Они не бросили сражаться и сделали все, чтобы не уйти с площадки с нулем в графе "заброшенные шайбы".
На первых минутах третьего периода Адам Ружичка, выкатывась из-за ворот, мощно прострелил в зону слота, откуда Юрай Слафовски нанес разящий бросок и "прошил" Коннора Хеллебайка. Для Слафковски этот гол стал четвертым на турнире и 11-м в 12 матчах за карьеру на Олимпиадах с учетом Игр-2022 в Пекине. Ружичка же продлил свою личную результативную серию до пяти матчей: форвард московского "Спартака" на дебютной для себя Олимпиаде набирает очки в каждой игре.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) в матче против США на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) в матче против США на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) в матче против США на Олимпиаде-2026
Американцы же стокнулись с нежелательной проблемой. Незадолго до гола словаков американскую скамейку неожиданно покинул Тейдж Томпсон. Один из важнейших форвардов-снайперов сборной США ушел в раздевалку буквально босиком, сняв коньки. Характер и серьезность его повреждения были неизвестны, но в штабе Салливана решили перестраховаться.
До конца матча обе команды успели организовать еще по одному одному голу. Сперва Ноа Ханифин и Винсент Трочек в две диагональные передачи разрезали всю структуру словаков и вывели Брэди Ткачука один на один с вратарем. Звездный форвард сборной США свой момент реализовал очень уверенно. Через две с небольшим минуты словаки убежали в контратаку, которую технично завершил Павел Регенда. Под занавес встречи соперники также сообразили потасовку при участии братьев Брэди и Мэттью Ткачуков, а также словацкого защитника и одноклубника Никиты Кучерова и Андрея Василевского по "Тампа-Бэй Лайтнинг" Эрика Чернака. Все трое получили по удалению до конца матча за неспортивное поведение.
В итоге 6:2 — сборная США добыла уверенную победу и впервые с 2010 года вышла в финал. Как и на Олимпиаде в Ванкувере, в Милане "звездно-полосатые" сразятся с Канадой. Их битва состоится 22 февраля. Символично, что в матче за третье место, как и 16 лет назад, также сыграют словаки и финны. Их игра пройдет днем ранее.
В Ванкувере золото осталось за канадцами благодаря голу Сидни Кросби в овертайме, а словацкая команда с легендарным Паволом Демитрой уступила в игре за бронзу (3:5). Повторится ли история? Или карта на этот раз ляжет иначе?
 
ХоккейЗимние Олимпийские игры 2026КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)Джек ХьюзНэтан МаккиннонТеему СеляннеКанадаСШАСловакияАдам РужичкаАдам ЛишкаМартин ГернатТейдж ТомпсонМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала