США бросят вызов Канаде. Звезды КХЛ сразятся за бронзу на Олимпиаде

Сборная США разгромила команду Словакии в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В финальной битве американцы сразятся с Канадой. Словаки с игроками КХЛ в составе поборются за бронзу.

Канада взбесила легенду

Один из важнейших игровых дней в мужском хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх в Италии, в рамках которого определились финалисты первенства, начался с громкой победы сборной Канады в матче против команды Финляндии. И пусть с точки зрения исхода встречи сенсации не случилось, развитие самой игры оказалось наполнено элементами драмы и даже скандала. Канадцы смогли отыграться со счета 0:2, а победную шайбу забросили за 36 секунд до конца основного времени, реализовав большинство. Автором решающего гола стал Нэтан Маккиннон, который и заработал победное большинство, очень артистично изобразил боль, полученную после легкого касания его лица клюшки финского защитника. Решение судей оставить финнов в меньшинстве за этот эпизод особенно разозлило легенду Финляндии, НХЛ и всего мирового хоккея Теему Селянне.

« "Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в одном матче, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала... Просто смешно", — написал он в своих соцсетях.

© REUTERS / David W Cerny Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026

Тем не менее, Канада впервые с 2014 оказалась в финале олимпийского турнира. Их соперник определился в следующем матче сегодняшнего игрового вечера во встрече сборных Словакии и США. Обе команды стали победителями своих групп в стартовом раунде турнира. В четвертьфинале же словаки уверенно одолели немцев (6:2) и стали единственной сборной, которая в рамках стартового этапа плей-офф уложились в основное время матча, а американцы в овертайме дожали шведов (2:1 ОТ).

До сегодняшнего дня Словакия и США провели шесть очных встреч на зимних Олимпийских играх. Небольшое преимущество в этом противостоянии имелось за "звездно-полосатыми", которые добыли три победы. Их первый матч друг против друга завершился вничью (3:3), еще две игры остались за словаками. Причем последняя победа словацкой команды над американской случилась в их предыдущей встрече, которая состоялась на Играх-2022 в Пекине и завершилась выходом Юрая Слафковски и компании в полуфинал.

США не заметили словаков

В составе сегодняшней сборной США участие в матче четырехлетней давности принял только один игрок — Брок Фэйбер. В 2022-м он еще не дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а теперь вовсю играет за один клуб с Кириллом Капризовым. У словаков же вклад в ту победу вложили сразу пять игроков из нынешнего состава. Впрочем, этого опыта им сегодня не хватило, чтобы оказать полноценное сопротивление звездам НХЛ.

Словакам было очень важно завладеть инициативой с самого начала матча. Все победы, которые они добыли на Играх-2026, были оформлены только в тех встречах, в которых им удалось открыть счет. Единственный до сегодняшнего дня матч, в котором подопечные Владимира Орсага пропустили первыми, они проиграли (от Швеции — 3:5).

Выполнить этот план-минимум словацкой сборной не удалось. С первых же секунд словаки попали под мощное давление американцев и не смогли принять темп, который задали "звездно-полосатые". Отсюда у дружины Орсага последовали необязательные ошибки. Уже на пятой минуте американская команда подловила их на смене, и Дилан Ларкин, на скорости ворвавшийся в зону, классным кистевым броском попал в ближний угол ворот Самуэля Главая.

Американцы играли с ощутимым запасом, легко и в удовольствие. Если канадцы то против чехов, то против финнов буквально вымучивали голы и выезжали только на первом звене, то команда Майка Салливана действовала так, как и положено фавориту, и даже могла позволить себе ошибаться. "звездно-полосатые" только в первом периоде подарили словакам две попытки игры в большинстве, но ни одну из них они не использовали. В действиях словацких хоккеистов прослеживалась робость, неточность и суетливость. Сборная США играла уверенно. Именно так Тейдж Томпсон фирменным щелчком из левого круга вбрасывания отправил шайбу в "девятку" и помог американцам реализовать их первое же большинство под занавес первого периода.

Во второй 20-минутке ситуация на площадке была аналогичной. Но если до середины периода словаки оказывали хотя бы какое-то сопротивление, то с пересечением экватора матча откровенно посыпались. И если сначала словацкой команде повезло, что Джейк Гюнцель забил ударом по шайбе не клюшкой, а коньком, что вовремя увидели судьи, то в следующем же эпизоде причин для отмены гола не представилось. Сперва Джек Хьюз и Джек Айкел оформили по голу в течение 19 секунд, после чего Галай уступил место в воротах Станиславу Шкорванеку, а незадолго до перерыва Хьюз точным броском с острого угла "прошил" и вышедшего на замену словацкого вратаря, который в свои 30 лет дебютировал на Олимпиаде.

При 5:0 на табло после двух периодов с результатом матча все было ясно. В дальнейшем обеим командам оставалось лишь готовиться к следующим играм: американцам — к финалу против Канады, словакам — в борьбе с финнами за бронзу. В этом плане словацкой команде пришлось даже проще. Они не бросили сражаться и сделали все, чтобы не уйти с площадки с нулем в графе "заброшенные шайбы".

На первых минутах третьего периода Адам Ружичка, выкатывась из-за ворот, мощно прострелил в зону слота, откуда Юрай Слафовски нанес разящий бросок и "прошил" Коннора Хеллебайка. Для Слафковски этот гол стал четвертым на турнире и 11-м в 12 матчах за карьеру на Олимпиадах с учетом Игр-2022 в Пекине. Ружичка же продлил свою личную результативную серию до пяти матчей: форвард московского "Спартака" на дебютной для себя Олимпиаде набирает очки в каждой игре.

Американцы же стокнулись с нежелательной проблемой. Незадолго до гола словаков американскую скамейку неожиданно покинул Тейдж Томпсон. Один из важнейших форвардов-снайперов сборной США ушел в раздевалку буквально босиком, сняв коньки. Характер и серьезность его повреждения были неизвестны, но в штабе Салливана решили перестраховаться.

До конца матча обе команды успели организовать еще по одному одному голу. Сперва Ноа Ханифин и Винсент Трочек в две диагональные передачи разрезали всю структуру словаков и вывели Брэди Ткачука один на один с вратарем. Звездный форвард сборной США свой момент реализовал очень уверенно. Через две с небольшим минуты словаки убежали в контратаку, которую технично завершил Павел Регенда. Под занавес встречи соперники также сообразили потасовку при участии братьев Брэди и Мэттью Ткачуков, а также словацкого защитника и одноклубника Никиты Кучерова и Андрея Василевского по "Тампа-Бэй Лайтнинг" Эрика Чернака. Все трое получили по удалению до конца матча за неспортивное поведение.

В итоге 6:2 — сборная США добыла уверенную победу и впервые с 2010 года вышла в финал. Как и на Олимпиаде в Ванкувере, в Милане "звездно-полосатые" сразятся с Канадой. Их битва состоится 22 февраля. Символично, что в матче за третье место, как и 16 лет назад, также сыграют словаки и финны. Их игра пройдет днем ранее.