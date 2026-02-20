"Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Барыс" в матче КХЛ

https://ria.ru/20260220/khokkey-2075874662.html
"Шанхайские драконы" на выезде в овертайме обыграли астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T20:02:00+03:00
хоккей
астана
восток
континентальная хоккейная лига (кхл)
шанхайские драконы
борна рендулич
спенсер фу
павел акользин
астана
восток
Хоккей, Астана, Восток, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Шанхайские драконы, Борна Рендулич, Спенсер Фу, Павел Акользин, Северсталь, Барыс
"Шанхайские драконы" обыграли "Барыс", прервав 6-матчевую серию поражений в КХЛ