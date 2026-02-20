Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Барыс" в матче КХЛ
Хоккей
 
20:02 20.02.2026
"Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Барыс" в матче КХЛ
"Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Барыс" в матче КХЛ
"Шанхайские драконы" на выезде в овертайме обыграли астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Барыс" в матче КХЛ

"Шанхайские драконы" обыграли "Барыс", прервав 6-матчевую серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Шанхайские драконы" на выезде в овертайме обыграли астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 4:3 (1:3, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Шанхайских драконов" отличились Борна Рендулич (4-я минута), Спенсер Фу (47), Павел Акользин (56) и Трой Джозефс (63). У "Барыса" шайбы забросили Алихан Асетов (14), Райли Уолш (17) и Мэйсон Морелли (18).
"Шанхайские драконы" прервали серию из шести поражений в КХЛ и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко. "Барыс" с 46 баллами идет на десятой строчке на Востоке.
В следующем матче "Барыс" 22 февраля примет череповецкую "Северсталь", "Шанхайские драконы" в этот же день на выезде сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом".
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте
31 января, 13:09
