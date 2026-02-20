Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения
Баскетбол
 
09:23 20.02.2026 (обновлено: 09:30 20.02.2026)
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения
"Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, никола йокич, лос-анджелес клипперс, денвер наггетс, вашингтон уизардс
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Лос-Анджелес Клипперс, Денвер Наггетс, Вашингтон Уизардс
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения

"Денвер" проиграл "Клипперс" в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича

Баскетболист "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче НБА
Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич в матче НБА - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© пресс-служба клуба "Денвер Наггетс"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 115:114 (25:24, 20:28, 33:25, 37:37). Самым результативным игроком матча стал Беннедикт Матурин из "Клипперс", на счету которого 38 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Никола Йокич, которому 19 февраля исполнился 31 год. На счету серба дабл-дабл (22 очка, 17 подборов).
НБА
20 февраля 2026 • начало в 06:30
Завершен
Клипперс
115 : 114
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Клипперс" (27 побед, 28 поражений) занимают девятое место в таблице Западной конференции, "Денвер" (35 побед, 21 поражение) идет четвертым.
Результаты других матчей игрового дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Индиана Пэйсерс" - 112:105;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Атланта Хокс" - 107:117;
"Шарлотт Хорнетс" - "Хьюстон Рокетс" - 101:105;
"Нью-Йорк Никс" - "Детройт Пистонс" - 111:126;
"Чикаго Буллз" - "Торонто Рэпторс" - 101:110;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Финикс Санз" - 121:94;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Бостон Селтикс" - 110:121;
"Сакраменто Кингз" - "Орландо Мэджик" - 94:131.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Бруклин" проиграл "Кливленду" в матче НБА, Демин набрал 10 очков
07:24
 
Баскетбол Спорт Никола Йокич Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс Вашингтон Уизардс
 
