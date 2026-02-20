"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 115:114 (25:24, 20:28, 33:25, 37:37). Самым результативным игроком матча стал Беннедикт Матурин из "Клипперс", на счету которого 38 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Никола Йокич, которому 19 февраля исполнился 31 год. На счету серба дабл-дабл (22 очка, 17 подборов).
"Клипперс" (27 побед, 28 поражений) занимают девятое место в таблице Западной конференции, "Денвер" (35 побед, 21 поражение) идет четвертым.
Результаты других матчей игрового дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Индиана Пэйсерс" - 112:105;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Атланта Хокс" - 107:117;
"Шарлотт Хорнетс" - "Хьюстон Рокетс" - 101:105;
"Нью-Йорк Никс" - "Детройт Пистонс" - 111:126;
"Чикаго Буллз" - "Торонто Рэпторс" - 101:110;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Финикс Санз" - 121:94;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Бостон Селтикс" - 110:121;
"Сакраменто Кингз" - "Орландо Мэджик" - 94:131.