Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов

После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут, после того как бразилец вступил в перепалку с вингером "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.