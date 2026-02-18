Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде обыграл лиссабонскую "Бенфику" в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала". Единственный мяч забил Винисиус Жуниор (50-я минута). На 85-й минуте был удален главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью, возглавлявший "Реал" в 2010-2013 годах.
После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут, после того как бразилец вступил в перепалку с вингером "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
Ответная игра пройдет в Мадриде 25 февраля.
В заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" 28 января обыграла "Реал" со счетом 4:2. На последних минутах лиссабонцы вели в один мяч, однако им нужен был еще один гол, чтобы попасть в топ-24. На восьмой компенсированной минуте украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин пошел в штрафную "Реала" и головой забил четвертый мяч. "Реал" из-за поражения не смог опередить "Манчестер Сити" и выйти в 1/8 финала напрямую.
В другом матче стыкового раунда плей-офф немецкая "Боруссия" из Дортмунда со счетом 2:0 дома выиграла у итальянской "Аталанты". Мячи забили Серу Гирасси (3) и Максимилиан Байер (42).