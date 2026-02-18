Рейтинг@Mail.ru
Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов
Футбол
 
01:10 18.02.2026
Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов
Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов
Мадридский "Реал" на выезде обыграл лиссабонскую "Бенфику" в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, винисиус жуниор, реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов

"Реал" победил "Бенфику" в матче плей-офф Лиги чемпионов

© Getty Images / Gualter FatiaВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Gualter Fatia
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде обыграл лиссабонскую "Бенфику" в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала". Единственный мяч забил Винисиус Жуниор (50-я минута). На 85-й минуте был удален главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью, возглавлявший "Реал" в 2010-2013 годах.
После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут, после того как бразилец вступил в перепалку с вингером "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
Ответная игра пройдет в Мадриде 25 февраля.
В заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" 28 января обыграла "Реал" со счетом 4:2. На последних минутах лиссабонцы вели в один мяч, однако им нужен был еще один гол, чтобы попасть в топ-24. На восьмой компенсированной минуте украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин пошел в штрафную "Реала" и головой забил четвертый мяч. "Реал" из-за поражения не смог опередить "Манчестер Сити" и выйти в 1/8 финала напрямую.
В другом матче стыкового раунда плей-офф немецкая "Боруссия" из Дортмунда со счетом 2:0 дома выиграла у итальянской "Аталанты". Мячи забили Серу Гирасси (3) и Максимилиан Байер (42).
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Монако" проиграл "ПСЖ" в матче плей-офф ЛЧ, Головина удалили
Футбол
 
