Матвиенко вошла в наблюдательный совет АСИ

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 4 февраля 2026 г. № 57 "Об автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" постановляю: назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" следующих лиц: ...Матвиенко В.И. - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)", - говорится в документе.