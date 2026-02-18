Матвиенко вошла в наблюдательный совет АСИ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вошла в наблюдательный совет "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ), соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 4 февраля 2026 г. № 57 "Об автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" постановляю: назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" следующих лиц: ...Матвиенко В.И. - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)", - говорится в документе.
Кроме того, сохранили свои места в набсовете министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента РФ Алексей Дюмин, президент "Опоры России" Александр Калинин, глава ТПП Сергей Катырин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава Татарстана Рустам Минниханов, министр транспорта Андрей Никитин, вице-премьер РФ Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Кроме того в набсовете по-прежнему остались председатель "Деловой России" Алексей Репик, глава Минэкономразвития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов, глава АСИ Светлана Чупшева, глав РСПП Александр Шохин, глава ВЭБа Игорь Шувалов.