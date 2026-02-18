Рейтинг@Mail.ru
Что математик Кваша говорил о России
16:29 18.02.2026 (обновлено: 17:08 18.02.2026)
Что математик Кваша говорил о России
Что математик Кваша говорил о России
Что математик Кваша говорил о России
Челябинский математик Григорий Кваша убежден, что история движется по строгим математическим законам — и ее можно просчитать, а будущее — предсказать. Его... РИА Новости, 18.02.2026
Что математик Кваша говорил о России

© Depositphotos.com / PixelsAway
Математика - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Depositphotos.com / PixelsAway
Математика
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Челябинский математик Григорий Кваша убежден, что история движется по строгим математическим законам — и ее можно просчитать, а будущее — предсказать. Его называют главным конкурентом Сидика Афгана. Кваша подчеркивает: никакой мистики, только формулы.
Что именно он предсказывает для России, США и мирового порядка — и почему к нему прислушиваются?

Химик, который открыл законы истории

Григорий Семенович Кваша родился 18 октября 1954-го в Челябинске. После школы он поступил на химический факультет МГУ — и поначалу ничто не предвещало, что этот человек займется предсказанием судеб государств.
Научная карьера складывалась блестяще. Сразу после окончания университета молодой химик сделал несколько открытий в кристаллографии. "Я синтезировал пять минералов, причем очень высокой симметрии", — вспоминал он.
© Фото представлено авторами статьиКристаллы изумрудов, внутри которых "заточены" молекулы воды
Кристаллы изумрудов, внутри которых заточены молекулы воды - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото представлено авторами статьи
Кристаллы изумрудов, внутри которых "заточены" молекулы воды
Кваше прочили докторскую. Но после гибели научного руководителя он неожиданно оставил кристаллографию. Навсегда.
Поворотным моментом стала встреча с однокурсниками, которые рассказали ему об интересной закономерности в истории: 12-летние циклы — события, которые с пугающей регулярностью повторялись через одинаковые промежутки времени.
"У меня интуиция все-таки была бешеная, я очень быстро понял, что однокурсники мои не бредят, что в их безумной этой идее есть какое-то совершенно грандиозное зерно", — признавался Григорий Семенович.

Модель, в которой нет случайностей

Ключ к своему методу исследователь нашел в том, чем занимался всю молодость, — в кристаллографии. В основе этой науки лежит понятие "дальний порядок": один и тот же структурный элемент повторяется снова и снова, создавая кристаллическую решетку.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.
Посетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке Российская империя, приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее. - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Посетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.
"Описываешь какой-то один эпизод, а потом он в том или ином виде повторяется. По сути, теоретическая история, в моем, по крайней мере, представлении — это так называемая кристаллография истории", — объясняет ученый.
Опираясь на этот принцип, он выстроил систему исторических циклов. Базовый элемент — 12-летний период, которых бывает три вида: экономический, политический и идеологический.
"Допустим, пока не начался экономический период, провести экономическую реформу невозможно", — утверждает он.
Три таких периода складываются в 36-летнюю фазу. Четыре фазы образуют главную единицу теории Кваши — 144-летний имперский цикл.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль
Первые результаты его работы появились в прессе в 1989-м. В 1990-м на математика вышли редакторы с телевидения. Сегодня ученого регулярно приглашают в качестве эксперта на федеральные каналы.
При этом сам Кваша подчеркивает: его метод — не предсказание в мистическом смысле, а результат строгого анализа. "Наука не может ограничиться единичным фактом. Единичное явление — это не наука, это, скорее, религия. Нужно было найти аналоги", — объясняет он свой подход.

Ритм русских катастроф

Один из главных аргументов Кваши в пользу своей системы — знаменитая череда переломных событий в российской истории, разделенных ровно 12 годами.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВеликая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25-26 октября 1917 года
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25-26 октября 1917 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25-26 октября 1917 года
"Революция 1905 года, революция 1917 года, большой рывок 1929-го, начало войны 1941-го, смерть Сталина и вместе с ним смерть целой эпохи (в 1953 году. — Прим. ред.)", — рассказывает он.
По мнению исследователя, большинство аналитиков искали объяснение этой закономерности, отсчитывая от 1905 года — и поэтому заходили в тупик. Настоящая точка отсчета, как он утверждает, — 1881 год, когда был убит Александр II.
"К власти пришел Александр III, который в нашей историографии считался реакционером. Именно вот этот процесс, который был запущен при Александре III, 36 лет накопления энергии, в 1917 году произошел взрыв", — поясняет Кваша.
© РИА Новости Российский император Александр III
 Российский император Александр III - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Российский император Александр III
Следующие 36 лет — с 1917-го по 1953-й — он характеризует как время разрушения старого и строительства нового государства на его обломках.
"Это время правления Ленина, Сталина, когда фактически 36 лет уничтожалась вся предыдущая история, на ее основе возводилось некое совершенно новое государство", — говорит исследователь.

Точка трансформации

По подсчетам Кваши, 144-летний имперский цикл России, начавшийся в 1881-м, завершился в 2025 году. Период с 2013-го по 2025-й он квалифицирует как "период войны" — и указывает, что события в Сирии, Крыму и украинский конфликт вписываются в эту логику.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе
"Каждые 12 лет великий исламский мир начинает очень сильно трясти. В предыдущий раз его тряхнуло в 2011 году, прибавляем 12, получаем 2023 год", — приводит он пример работы своей системы.
После завершения нынешнего цикла, по мнению ученого, Россию ждет переход в фазу роста. "Нас ждут блестящие времена, в которых мы победим буквально всех, причем победим относительно легко. <...> Россия станет самой великой, самой блестящей и так далее, и так далее", — заявляет Кваша.

Что будет с США и НАТО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Не менее радикальные прогнозы Григорий Семенович дает для западного мира. По его расчетам, в обозримом будущем серьезные потрясения ждут Соединенные Штаты. Если действующему президенту Трампу удастся устоять перед давлением так называемого глубинного государства, он, по мнению исследователя, способен разрушить существующую американскую систему власти изнутри.
НАТО, как утверждает Кваша, также находится на грани прекращения существования.
Что касается украинского конфликта — исследователь однозначен в своих оценках: по его расчетам, именно Россия выйдет из него безусловным победителем.
О президенте Украины ученый выражается довольно жестко: "Зеленский уже не играет никакой роли. Он больше не политическая фигура. Это как Гитлер в 1945 году — бесполезный символ, от которого окружающие хотят избавиться".
© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
 
 
 
