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Российский математик, который точно рассчитал будущее: что о нем известно

Российский математик, который точно рассчитал будущее: что о нем известно - РИА Новости, 10.06.2025

Российский математик, который точно рассчитал будущее: что о нем известно

Григорий Кваша, российский математик и исследователь исторических циклов, вновь привлек внимание своими прогнозами о завершении специальной военной операции и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:21:00+03:00

2025-06-10T19:21:00+03:00

2025-06-10T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Григорий Кваша, российский математик и исследователь исторических циклов, вновь привлек внимание своими прогнозами о завершении специальной военной операции и будущем России. Его расчеты, основанные на уникальной методике анализа временных циклов, указывают на 2025 год как переломный момент в современной истории. Какие прогнозы Кваши сбылись? Как математик объяснял свои расчеты и какие возможные последствия ждут Россию и весь мир?Кто такой Григорий Кваша?Григорий Кваша — известный российский аналитик, родившийся в 1954 году в Челябинске. Он разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Кваша является автором нескольких научных трудов, включая "Теория войн" , "Поиски империи" , "Битвы архетипов. Девятый эпизод" , где исследует повторяющиеся закономерности в истории государств и крупных конфликтов.Его подход основан на анализе исторических дат и событий через призму числовых последовательностей и временных циклов. Кваша утверждает, что этот метод позволяет с высокой точностью предсказывать будущие события. Некоторые его прошлые прогнозы действительно сбылись. Он предсказал экономический кризис в США в 2001 году, приход Владимира Путина к власти, а также начало СВО в 2022 году.Метод прогнозирования Кваши вызывает неоднозначную реакцию в экспертной среде. Сам исследователь называет свой подход "Структурным гороскопом".Кваша объясняет свою теорию на примере повторяющихся 36-летних циклов в российской истории: 1905 год — русско-японская война, 1941 год — начало Великой Отечественной войны, 1979 год — начало афганской войны, 2013 год — события на Майдане, которые привели к кровавому госперевороту."Враг у наших ворот появляется из века в век, регулярно и неизбежно, с разницей в 24 года, под финал каждой 36-летней фазы" , — утверждает КвашаГригория Квашу нередко называют астрологом, а порой — шарлатаном. Тем не менее, сам Кваша предпочитает, чтобы его называли математиком или просто писателем.Теория цикличностиВ основе теории Григория Кваши лежит идея цикличности истории. Он переносит астрономические понятия "орбита" и "цикл" на исторические процессы, утверждая, что если нечто происходило в прошлом, оно обязательно повторится в будущем, пусть и в измененной форме. Иногда такие повторения могут случаться даже в течение жизни одного поколения. Например, Дональд Трамп, став президентом, сразу решил взять реванш у Зеленского. Кваша считает это логичным, ведь президента Украины ранее поддерживал попытку импичмента Трампа."Вполне вероятно, что Трамп расправится со всеми, кто причастен к подрывным действиям против него. Это приведет к глобальным изменениям в мировой политике", — поясняет математик.По его расчетам, 2025 год станет переломным для мировой системы. Именно тогда начнется разрушение англосаксонского мира.Начало империиПо теории математика Кваши, Россия находится в 144-летнем имперском цикле, начавшемся в 1881 году и завершится в 2025 году. В рамках этого цикла он выделяет 36-летние фазы и 12-летние периоды. Так, с 2013 по 2025 год, согласно его расчетам, продолжается "период войны", что подтверждается событиями в Сирии, Крыму и специальной военной операцией.Кваша прогнозирует, что специальная военная операция завершится в 2025 году. После периода трудностей Россия войдет в фазу роста. По его мнению, именно Россия выйдет из украинского конфликта безусловным победителем.В то же время в США могут произойти серьезные потрясения. Если Трампу удастся избежать давления со стороны так называемого глубинного государства, он способен разрушить существующую систему власти. По мнению Кваши, НАТО также находится на грани исчезновения.Судьба Европы и УкраиныЕвропейский союз также ожидают сложные времена. Современные лидеры ЕС не обладают достаточной силой для сохранения единства. Администрация Зеленского, считает математик, полностью зависит от Европы и США, поэтому ее судьба предрешена."Зеленский уже не играет никакой роли. Он больше не политическая фигура. Это как Гитлер в 1945 году — бесполезный символ, от которого окружающие хотят избавиться", — утверждает Кваша.Судьба Украины и ЕС будет зависеть от действий США. Если Америка сосредоточится на внутренних проблемах, Европа останется без поддержки и будет вынуждена выстраивать новые отношения с влиятельными игроками, такими как Россия, Китай, Индия и Иран.Неожиданный прогноз был озвучен для Китая. Наряду с США, Китай попадает в категорию, для которых у Кваши нет позитивного прогноза. По его расчетам, после 2025 года у этих стран начинается период депрессии.Что ждет Россию?"Россия сейчас переживает период империи, который продлится до 2053 года — кардинальных смен власти и революций не будет. Страна будет только присоединять новые территории", — подчеркнул ученый.Математик прогнозирует присоединение к России новых территорий, не уточняя конкретные регионы, но уверяя, что расширение границ произойдет в ближайшие пять лет. По его расчетам, после 2025 года начнется строительство нового миропорядка, который он называет "Русским миром".В течение переходного периода, длившегося до 2029 года, установится "русский порядок" с прозрачной финансовой системой. Кваша исключает возможность радикальных изменений во власти в России в предстоящие десятилетия, предсказывая период стабильности без революционных потрясений.После 2025 года, по прогнозам Кваши, наступит мирное время для всех. Он рассчитал, что именно через год человечество забудет о войнах на долгий период.К слову, в феврале с похожими заявлениями выступил известный "пророк"-математик Сидик Афган. Он определил период развала ЕС с 2027 по 2032 год. Кроме того, согласно его расчетам, в ближайшее время ядерной мировой войны не будет. По мнению Афгана, 2025 год станет началом заката для США, что в итоге приведет к победе России над киевским режимом.Прогнозы Григория Кваши — это не руководство к действию, а повод задуматься о возможных сценариях развития событий. Как отмечают многие эксперты, любое предсказание — лишь предположение, ведь история формируется под влиянием множества непросчитываемых факторов.

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россия, сша, украина, евросоюз, нато