Кваша предсказал, что ждет Россию в 2026 году: новые союзники и конец НАТО

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Ему не нужны ни карты Таро, ни хрустальный шар. Его прогнозы основаны на точном математическом расчете исторических ритмов мира. Григорий Кваша — известный историк-математик, который за много лет выработал свою уникальную методику прогнозирования будущего.

Что, по мнению ученого, ждет нас в будущем? О чем он предупреждал человечество?

Самородок из Челябинска

Григорий Кваша родился 18 октября 1954 года в Челябинске. С юного возраста он увлекался математикой, принимал участие в школьных олимпиадах. После окончания школы Кваша поступил на химический факультет МГУ. Уже в студенчестве он увлекся историей, литературой, философией и психологией. Параллельно серьезно занялся астрологией — составлял гороскопы для родных и друзей.

Свои основные идеи Кваша изложил в ряде фундаментальных работ: "Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и других. Нередко математика в качестве эксперта приглашали на федеральные каналы.

В настоящее время Кваша является членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и состоит в Международной ассоциации публицистов.

Новый порядок

В основе теории Кваши — цикличность истории и времени. Ученый перенес астрономические понятия "орбита" и "цикл" в рамки исторического процесса. Комбинация астрологических выкладок, математического подхода и анализа исторических данных заметно отличает его метод "прогнозирования будущего" от прочих.

Циклы, по мнению ученого, повторяются довольно часто. Так, Дональд Трамп, вступив в должность, практически сразу же начал "мстить Владимиру Зеленскому", что совершенно неудивительно, ведь на прошлых президентских выборах в США украинский лидер буквально "кинул Трампа и подвел под условный импичмент", считает Кваша.

"Трамп, я думаю, — это один из главных мстителей, — поясняет математик. — Он расправится вот с этими всеми жуликами и утвердит какой-то настоящий порядок".

В этом — суть нового цикла, по мнению ученого. Трамп ломает старый порядок, а значит, и старые связи: экономические, политические… И, как следствие, другая чаша весов на мировой политической арене в скором времени перевесит.

Рухнувшая НАТО и конец Зеленского

По словам Кваши, ближайшей целью Трампа станет НАТО.

"Может быть, его разрушит Трамп, может быть, разрушит Путин, может быть, она сама рассыплется. Я, например, совершенно не уверен, что НАТО останется и после 2025 года. Может, она дотянет до 2027-го, но чисто формально, потому что НАТО — абсолютно искусственная организация, никому не нужная", — заявил математик.

Недолго протянет, по мнению Кваши, и администрация Зеленского, которая целиком и полностью зависит от "европейцев".

"Зеленский — такого человека уже нет. Понимаете, с точки зрения теоретической истории этот человек имеет ничтожное значение. Каково было значение, простите, Адольфа Гитлера в январе и феврале 1945 года? Чисто символическое. То есть в основном немцы думали о том, куда его девать, потому что он уже всем мешал", — убежден Кваша.

Внимание на Кубу

По мнению Кваши, в 2026 году одним из главных центров новостей станет Куба. Ведь, как считает ученый, многие "налет Трампа на Венесуэлу воспринимают именно как подготовку к нападению на Кубу".

"…задумал и осуществил все это вовсе не Трамп, а Марко Рубиоы", — пишет Кваша.

Кваша советует внимательно следить, как будут развиваться дальнейшие события вокруг Кубы.

Величие России

Волнует Квашу и судьба России, которую в будущем ожидают весьма интересные и благоприятные события.

"Мы попадем во время, в котором можно и нужно растить детей, можно и нужно создавать бизнес, можно и нужно будет выстраивать какие-то взаимоотношения с Китаем, с Ираном, с Индией", — говорит ученый.

По его словам, наступит "цикл благоденствия". Однако это совсем не обрадует наших "соседей". Они будут стараться призвать на свою сторону сильнейшего игрока — США. Не исключено, считает математик, что американцам в новую эпоху будет не до Европы. Они могут сосредоточиться на своих внутренних проблемах.