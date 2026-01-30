Рейтинг@Mail.ru
Кваша предсказал, что ждет Россию в 2026 году: новые союзники и конец НАТО - РИА Новости, 30.01.2026
18:29 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/kvasha-2071248897.html
Кваша предсказал, что ждет Россию в 2026 году: новые союзники и конец НАТО
Кваша предсказал, что ждет Россию в 2026 году: новые союзники и конец НАТО - РИА Новости, 30.01.2026
Кваша предсказал, что ждет Россию в 2026 году: новые союзники и конец НАТО
Ему не нужны ни карты Таро, ни хрустальный шар. Его прогнозы основаны на точном математическом расчете исторических ритмов мира. Григорий Кваша — известный... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:29:00+03:00
2026-01-30T18:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000835533_0:4:2547:1437_1920x0_80_0_0_0477794c4af075194021b088dad8f2cf.jpg
Кваша предсказал, что ждет Россию в 2026 году: новые союзники и конец НАТО

© Григорий Кваша. Фактор времени/RutubeГригорий Кваша
Григорий Кваша - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Григорий Кваша. Фактор времени/Rutube
Григорий Кваша
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Ему не нужны ни карты Таро, ни хрустальный шар. Его прогнозы основаны на точном математическом расчете исторических ритмов мира. Григорий Кваша — известный историк-математик, который за много лет выработал свою уникальную методику прогнозирования будущего.
Что, по мнению ученого, ждет нас в будущем? О чем он предупреждал человечество?

Самородок из Челябинска

Григорий Кваша родился 18 октября 1954 года в Челябинске. С юного возраста он увлекался математикой, принимал участие в школьных олимпиадах. После окончания школы Кваша поступил на химический факультет МГУ. Уже в студенчестве он увлекся историей, литературой, философией и психологией. Параллельно серьезно занялся астрологией — составлял гороскопы для родных и друзей.
© iStock.com / neirfyГороскоп зодиакального круга с гадальными кубиками
Гороскоп зодиакального круга с гадальными кубиками - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© iStock.com / neirfy
Гороскоп зодиакального круга с гадальными кубиками
Свои основные идеи Кваша изложил в ряде фундаментальных работ: "Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и других. Нередко математика в качестве эксперта приглашали на федеральные каналы.
В настоящее время Кваша является членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и состоит в Международной ассоциации публицистов.

Новый порядок

В основе теории Кваши — цикличность истории и времени. Ученый перенес астрономические понятия "орбита" и "цикл" в рамки исторического процесса. Комбинация астрологических выкладок, математического подхода и анализа исторических данных заметно отличает его метод "прогнозирования будущего" от прочих.
Циклы, по мнению ученого, повторяются довольно часто. Так, Дональд Трамп, вступив в должность, практически сразу же начал "мстить Владимиру Зеленскому", что совершенно неудивительно, ведь на прошлых президентских выборах в США украинский лидер буквально "кинул Трампа и подвел под условный импичмент", считает Кваша.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп
"Трамп, я думаю, — это один из главных мстителей, — поясняет математик. — Он расправится вот с этими всеми жуликами и утвердит какой-то настоящий порядок".
В этом — суть нового цикла, по мнению ученого. Трамп ломает старый порядок, а значит, и старые связи: экономические, политические… И, как следствие, другая чаша весов на мировой политической арене в скором времени перевесит.

Рухнувшая НАТО и конец Зеленского

По словам Кваши, ближайшей целью Трампа станет НАТО.
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
"Может быть, его разрушит Трамп, может быть, разрушит Путин, может быть, она сама рассыплется. Я, например, совершенно не уверен, что НАТО останется и после 2025 года. Может, она дотянет до 2027-го, но чисто формально, потому что НАТО — абсолютно искусственная организация, никому не нужная", — заявил математик.
Недолго протянет, по мнению Кваши, и администрация Зеленского, которая целиком и полностью зависит от "европейцев".
"Зеленский — такого человека уже нет. Понимаете, с точки зрения теоретической истории этот человек имеет ничтожное значение. Каково было значение, простите, Адольфа Гитлера в январе и феврале 1945 года? Чисто символическое. То есть в основном немцы думали о том, куда его девать, потому что он уже всем мешал", — убежден Кваша.
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский

Внимание на Кубу

По мнению Кваши, в 2026 году одним из главных центров новостей станет Куба. Ведь, как считает ученый, многие "налет Трампа на Венесуэлу воспринимают именно как подготовку к нападению на Кубу".
"…задумал и осуществил все это вовсе не Трамп, а Марко Рубиоы", — пишет Кваша.
Кваша советует внимательно следить, как будут развиваться дальнейшие события вокруг Кубы.
© AP Photo / Natacha PisarenkoГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Гавана, Куба

Величие России

Волнует Квашу и судьба России, которую в будущем ожидают весьма интересные и благоприятные события.
"Мы попадем во время, в котором можно и нужно растить детей, можно и нужно создавать бизнес, можно и нужно будет выстраивать какие-то взаимоотношения с Китаем, с Ираном, с Индией", — говорит ученый.
По его словам, наступит "цикл благоденствия". Однако это совсем не обрадует наших "соседей". Они будут стараться призвать на свою сторону сильнейшего игрока — США. Не исключено, считает математик, что американцам в новую эпоху будет не до Европы. Они могут сосредоточиться на своих внутренних проблемах.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДвуглавый орел на ограде Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Двуглавый орел на ограде Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Двуглавый орел на ограде Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Главное же, заключает Кваша, — "в новые времена вступить с чистым сердцем".
 
 
 
