Конец игры. Российский математик рассказал, чего ждать в 2030-м
© Григорий Кваша. Фактор времени/RutubeГригорий Кваша
© Григорий Кваша. Фактор времени/Rutube
Григорий Кваша
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Для того, чтобы предсказывать будущее, ему не нужны ни карты Таро, ни хрустальный шар. Российский математик Григорий Кваша доверяет только числам. И ему есть, что сообщить России и миру о цифре "2025".
Великий гроссмейстер
Критики чаще всего называют его "астрологом". Иногда – "шарлатаном". Сам же Григорий Кваша предпочитает "математик" или просто – "писатель".
© Григорий Кваша. Фактор времени/RutubeГригорий Кваша
© Григорий Кваша. Фактор времени/Rutube
Григорий Кваша
Он родился в 1954-м в Челябинске. С ранних лет проявил интерес к математике. А уже юношей начал разрабатывать собственное научное направление. Параллельно серьезно занялся астрологией – составлял гороскопы для родных и друзей.
Свои основные идеи Кваша изложил в нескольких фундаментальных трудах: "Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и другие. Нередко математика в качестве эксперта приглашали на федеральные каналы.
В настоящее время Кваша является членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и состоит в Международной ассоциации публицистов.
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7
Опрокинул шахматную доску
Основополагающее понятие теории Кваши – цикличность истории и времени. Астрономические понятия "орбита" и "цикл" он перенес в рамки исторического процесса. А значит, то, что когда-то наблюдали наши предки, в скором времени будем наблюдать и мы, люди XXI столетия.
Но порой циклы повторяются довольно часто. Так, Дональд Трамп, вступив в должность, практически сразу же начал "мстить Владимиру Зеленскому".
Неудивительно, считает Кваша, ведь на прошлых президентских выборах в США украинский лидер буквально "кинул Трампа и подвел под условный импичмент".
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
"Трамп, я думаю, это один из главных мстителей, – поясняет математик. – Он не очень добрый дядя. Вот этого мы от него ждем. Расправиться вот с этими всеми жуликами и утвердит какой-то настоящий порядок".
В этом – суть нового цикла, согласно Кваше. Трамп ломает старый порядок, а значит – и старые связи: экономические, политические… Результатом может стать развал "всего Вашингтонского обкома". И, как следствие, чаша весов на мировой политической арене в скором времени склонится.
"Я уверен. Настаиваю на том, что основные события краха "английского мира" произойдут в середине 2025 года. Вообще, весь год будет очень насыщен. Будет рушиться одно за другим, нас ждет гигантская мировая катастрофа", – прокомментировал Кваша.
© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Пешка для ферзя
А вот Россия, согласно его теории, сейчас переживает 144-летний цикл империи. Он начался в 1881 году и, по его подсчетам, должен завершиться как раз в 2025-м.
Все циклы делятся на 36-летние фазы. Они, в свою очередь раскладываются на 12-летние периоды.
"С 2013-го по 2025-й был "период воевать". Сначала Сирия, дальше, сами знаете, Крым, Крымская весна и СВО. Значит, в 2025 году „время воевать“ заканчивается… Мы хотим, чтобы все жили мирно. И поэтому, так сказать, и Путин, и другие наши лидеры говорят, что мы не начинаем войны, мы их заканчиваем. Вот, заканчиваем в 25-м году", – пояснил Кваша.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
А вот по ту сторону Атлантики в ближайшие месяцы стоит ждать череду интересных событий. По словам Кваши, Трамп будет разрушать "тоталитарную сущность США".
Если ему "не скрутят руки кукловоды глубинного государства", как это было в первый президентский срок, то диктатура либерального крыла быстро канет в Лету. Ближайшая цель — НАТО. Трамп своими последними заявлениями буквально довел альянс до истерики.
"НАТО должно быть разрушено. Может быть, его разрушит Трамп, может быть, разрушит Путин, может быть, оно само рассыпется. Я, например, совершенно не уверен, что НАТО останется и после 2025 года. Может, оно дотянет до 2027 года, но чисто формально, потому что НАТО абсолютно искусственная организация, никому не нужная", – заявил математик.
© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Предрешена судьба и ЕС. Кваша считает, у его нынешних лидеров "слишком мелкий масштаб". Разумеется, недолго протянет и администрация Зеленского. Ведь она целиком и полностью зависит от "европейцев".
"Зеленский – такого человека уже нет. Понимаете, с точки зрения теоретической истории, этот человек имеет ничтожное значение. Каково было значение, простите, Адольфа Гитлера в январе и феврале 45-го года? Чисто символическое. То есть, в основном, немцы думали о том, куда его девать, потому что он уже всем мешал", – убежден Кваша.
Новая партия
Окончательно же судьбой Зеленского распорядится "новый хозяин Белого дома". Самого Квашу больше волнует судьба России.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
"Мы попадем во время, в котором можно и нужно растить детей, можно и нужно создавать бизнес, можно и нужно будет выстраивать какие-то взаимоотношения с Китаем, с Ираном, с Индией", – объясняет он.
По его словам, наступит "цикл благоденствия". Однако "соседей" это не обрадует. Они будут стараться призвать на свою сторону мощного игрока – США. Но не исключено, считает математик, что "дядюшке Сэму" в новую эпоху будет не до Европы. Больно много своих, внутренних, проблем.
"Нельзя начинать новую игру, не завершив прежней. Один из вариантов "гейм овера" – обанкротить Америку. Разумеется, если та не согласится идти в ногу с Россией", – посоветовал Кваша.
Главное же, заключил он, "в новые времена вступить с чистым сердцем". Россия на мировой шахматной доске должна играть белыми. И, кажется, это время вот-вот настанет.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске
Празднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске