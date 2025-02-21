https://ria.ru/20250221/matematik-2000868028.html

Конец игры. Российский математик рассказал, чего ждать в 2030-м

Конец игры. Российский математик рассказал, чего ждать в 2030-м - РИА Новости, 21.02.2025

Конец игры. Российский математик рассказал, чего ждать в 2030-м

Для того, чтобы предсказывать будущее, ему не нужны ни карты Таро, ни хрустальный шар. Российский математик Григорий Кваша доверяет только числам. И ему есть,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:31:00+03:00

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2025-02-21T17:31:00+03:00

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Для того, чтобы предсказывать будущее, ему не нужны ни карты Таро, ни хрустальный шар. Российский математик Григорий Кваша доверяет только числам. И ему есть, что сообщить России и миру о цифре "2025".Великий гроссмейстерКритики чаще всего называют его "астрологом". Иногда – "шарлатаном". Сам же Григорий Кваша предпочитает "математик" или просто – "писатель".Он родился в 1954-м в Челябинске. С ранних лет проявил интерес к математике. А уже юношей начал разрабатывать собственное научное направление. Параллельно серьезно занялся астрологией – составлял гороскопы для родных и друзей.Свои основные идеи Кваша изложил в нескольких фундаментальных трудах: "Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и другие. Нередко математика в качестве эксперта приглашали на федеральные каналы.В настоящее время Кваша является членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и состоит в Международной ассоциации публицистов.Опрокинул шахматную доскуОсновополагающее понятие теории Кваши – цикличность истории и времени. Астрономические понятия "орбита" и "цикл" он перенес в рамки исторического процесса. А значит, то, что когда-то наблюдали наши предки, в скором времени будем наблюдать и мы, люди XXI столетия.Но порой циклы повторяются довольно часто. Так, Дональд Трамп, вступив в должность, практически сразу же начал "мстить Владимиру Зеленскому".Неудивительно, считает Кваша, ведь на прошлых президентских выборах в США украинский лидер буквально "кинул Трампа и подвел под условный импичмент"."Трамп, я думаю, это один из главных мстителей, – поясняет математик. – Он не очень добрый дядя. Вот этого мы от него ждем. Расправиться вот с этими всеми жуликами и утвердит какой-то настоящий порядок".В этом – суть нового цикла, согласно Кваше. Трамп ломает старый порядок, а значит – и старые связи: экономические, политические… Результатом может стать развал "всего Вашингтонского обкома". И, как следствие, чаша весов на мировой политической арене в скором времени склонится."Я уверен. Настаиваю на том, что основные события краха "английского мира" произойдут в середине 2025 года. Вообще, весь год будет очень насыщен. Будет рушиться одно за другим, нас ждет гигантская мировая катастрофа", – прокомментировал Кваша.Пешка для ферзяА вот Россия, согласно его теории, сейчас переживает 144-летний цикл империи. Он начался в 1881 году и, по его подсчетам, должен завершиться как раз в 2025-м.Все циклы делятся на 36-летние фазы. Они, в свою очередь раскладываются на 12-летние периоды."С 2013-го по 2025-й был "период воевать". Сначала Сирия, дальше, сами знаете, Крым, Крымская весна и СВО. Значит, в 2025 году „время воевать“ заканчивается… Мы хотим, чтобы все жили мирно. И поэтому, так сказать, и Путин, и другие наши лидеры говорят, что мы не начинаем войны, мы их заканчиваем. Вот, заканчиваем в 25-м году", – пояснил Кваша.А вот по ту сторону Атлантики в ближайшие месяцы стоит ждать череду интересных событий. По словам Кваши, Трамп будет разрушать "тоталитарную сущность США".Если ему "не скрутят руки кукловоды глубинного государства", как это было в первый президентский срок, то диктатура либерального крыла быстро канет в Лету. Ближайшая цель — НАТО. Трамп своими последними заявлениями буквально довел альянс до истерики."НАТО должно быть разрушено. Может быть, его разрушит Трамп, может быть, разрушит Путин, может быть, оно само рассыпется. Я, например, совершенно не уверен, что НАТО останется и после 2025 года. Может, оно дотянет до 2027 года, но чисто формально, потому что НАТО абсолютно искусственная организация, никому не нужная", – заявил математик.Предрешена судьба и ЕС. Кваша считает, у его нынешних лидеров "слишком мелкий масштаб". Разумеется, недолго протянет и администрация Зеленского. Ведь она целиком и полностью зависит от "европейцев"."Зеленский – такого человека уже нет. Понимаете, с точки зрения теоретической истории, этот человек имеет ничтожное значение. Каково было значение, простите, Адольфа Гитлера в январе и феврале 45-го года? Чисто символическое. То есть, в основном, немцы думали о том, куда его девать, потому что он уже всем мешал", – убежден Кваша.Новая партияОкончательно же судьбой Зеленского распорядится "новый хозяин Белого дома". Самого Квашу больше волнует судьба России."Мы попадем во время, в котором можно и нужно растить детей, можно и нужно создавать бизнес, можно и нужно будет выстраивать какие-то взаимоотношения с Китаем, с Ираном, с Индией", – объясняет он.По его словам, наступит "цикл благоденствия". Однако "соседей" это не обрадует. Они будут стараться призвать на свою сторону мощного игрока – США. Но не исключено, считает математик, что "дядюшке Сэму" в новую эпоху будет не до Европы. Больно много своих, внутренних, проблем."Нельзя начинать новую игру, не завершив прежней. Один из вариантов "гейм овера" – обанкротить Америку. Разумеется, если та не согласится идти в ногу с Россией", – посоветовал Кваша.Главное же, заключил он, "в новые времена вступить с чистым сердцем". Россия на мировой шахматной доске должна играть белыми. И, кажется, это время вот-вот настанет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз